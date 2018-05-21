|
Следственный комитет опубликовал видео жуткого смертельного ДТП в Минске
В сети появилось видео жуткого дорожно-транспортного происшествия, произошедшего сегодня на Партизанском проспекте в Минске.
Как сообщалось ранее, примерно в 08:20
От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался на месте аварии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В сети появилось видео жуткого дорожно-транспортного происшествия, произошедшего сегодня на Партизанском проспекте в Минске.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)