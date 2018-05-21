|
Украинские спецслужбы задержали в Чернобыльской зоне двух экстремалов из Беларуси
В Украине в Чернобыльской зоне сотрудники спецслужб задержали группу из четырех человек, любителей экстремального отдыха.>
Как отмечается, два украинца и два белоруса в нарушение закона попали в зону отчуждения.
В ходе разбирательства стало известно, что группа хотела «оттянуться» в запрещенном месте.
В отношении нарушителей открыто административное производство.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Украине в Чернобыльской зоне сотрудники спецслужб задержали группу из четырех человек, любителей экстремального отдыха.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)