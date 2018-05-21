Украинские спецслужбы задержали в Чернобыльской зоне двух экстремалов из Беларуси

В Украине в Чернобыльской зоне сотрудники спецслужб задержали группу из четырех человек, любителей экстремального отдыха.

Как отмечается, два украинца и два белоруса в нарушение закона попали в зону отчуждения.

В ходе разбирательства стало известно, что группа хотела «оттянуться» в запрещенном месте.

В отношении нарушителей открыто административное производство.