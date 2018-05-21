ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Оршанский райисполком отказал родственникам жертв сталинских репрессий в мемориале

22.05.2018 18:43 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Оршанский райисполком отказал родственникам расстрелянных в Орше в определении места для памятного знака жертвам сталинских репрессий 1930-х годов в связи с отсутствием подтверждающих документов.

Ответы, подписанные заместителем председателя исполкома Олегом Смирновским и исполняющим обязанности председателя Михаилом Дудко, получило большинство родственников, обратившихся в исполком, рассказал один из создателей общественной инициативы «Кобыляки. Расстреляны в Орше» Игорь Станкевич.

Оршанский райисполком отказал родственникам жертв сталинских репрессий в мемориале

В типовых ответах говорится: «В учетных данных «Зонального государственного архива в г. Орша» сведений о местах расстрела жертв политических репрессий на территории Оршанского района не имеется. Из-за отсутствия архивных документов, официально подтверждающих факт расстрела жертв политических репрессий, установить точное место и личности захороненных там людей не представляется возможным. При наличии архивных сведений, официально подтверждающих факты, изложенные в обращении, будет определено место увековечения памяти жертв политических репрессий в г.Орше».

Индивидуальные и коллективные обращения в Оршанский райисполком направило более 15 родственников расстрелянных из Беларуси, России, Швеции и Италии. Они просили определить место для установки знака в память о репрессированных в Орше. Сам знак они готовы установить за свои средства.

Некоторые обратившиеся приложили к письмам копии документов с указанием, что их предки расстреляны в Орше, а также публикации из районной газеты начала 90-х годов, где говорится об открытии городскими властями памятного знака на месте предполагаемых массовых расстрелов на Кобыляцкой горе. Но для чиновников этих документов оказалось не достаточно.

19 мая шесть родственников позвонили на прямую телефонную линию и.о заместителя председателя райисполкома Михаилу Дудко с вопросом про мемориал, но услышали тот же ответ про отсутствие архивных документов.

Общественной инициативе «Кобыляки. Расстреляны в Орше» удалось установить связь с почти двумя десятками потомков расстрелянных в Орше. Многие из них уже установили на Кобыляцкой горе памятные таблички, кресты и даже памятник с именами своих предков и их родственников.

>

Согласно исследованиям историка Дмитрия Дрозда, в Орше НКВД расстрелял по крайней мере около 1900 человек, среди которых было более 1100 белорусов, свыше 500 поляков, около 40 евреев, а также представителей других национальностей. И это только те, чьи имена удалось отыскать в открытых базах данных.

В 1982 году во время строительства ветки железной дороги на Кобыляцкой горе были найдены остатки 50 человек в пулевыми отверстиями в затылках. Официальная комиссия установила, что эти люди были убиты на Кобыляках в 1937-1940 годах.

Найденные останки перезахоронили, а в ноябре 1990 года по решению Оршанского райисполкома на Кобыляцкой горе в честь жертв сталинизма был установлен памятный знак. Однако позднее официальное отношение к репрессиям в стране изменилось, и мемориал забросили. Более 20 лет за ним ухаживали общественные активисты.

 

 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оршанский райисполком отказал родственникам расстрелянных в Орше в определении места для памятного знака жертвам сталинских репрессий 1930-х годов в связи с...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Индии растёт число жертв смертельного вируса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика