Оршанский райисполком отказал родственникам жертв сталинских репрессий в мемориале

Оршанский райисполком отказал родственникам расстрелянных в Орше в определении места для памятного знака жертвам сталинских репрессий 1930-х годов в связи с отсутствием подтверждающих документов.

Ответы, подписанные заместителем председателя исполкома Олегом Смирновским и исполняющим обязанности председателя Михаилом Дудко, получило большинство родственников, обратившихся в исполком, рассказал один из создателей общественной инициативы «Кобыляки. Расстреляны в Орше» Игорь Станкевич.





В типовых ответах говорится: «В учетных данных «Зонального государственного архива в г. Орша» сведений о местах расстрела жертв политических репрессий на территории Оршанского района не имеется. Из-за отсутствия архивных документов, официально подтверждающих факт расстрела жертв политических репрессий, установить точное место и личности захороненных там людей не представляется возможным. При наличии архивных сведений, официально подтверждающих факты, изложенные в обращении, будет определено место увековечения памяти жертв политических репрессий в г.Орше».

Индивидуальные и коллективные обращения в Оршанский райисполком направило более 15 родственников расстрелянных из Беларуси, России, Швеции и Италии. Они просили определить место для установки знака в память о репрессированных в Орше. Сам знак они готовы установить за свои средства.

Некоторые обратившиеся приложили к письмам копии документов с указанием, что их предки расстреляны в Орше, а также публикации из районной газеты начала 90-х годов, где говорится об открытии городскими властями памятного знака на месте предполагаемых массовых расстрелов на Кобыляцкой горе. Но для чиновников этих документов оказалось не достаточно.

19 мая шесть родственников позвонили на прямую телефонную линию и.о заместителя председателя райисполкома Михаилу Дудко с вопросом про мемориал, но услышали тот же ответ про отсутствие архивных документов.

Общественной инициативе «Кобыляки. Расстреляны в Орше» удалось установить связь с почти двумя десятками потомков расстрелянных в Орше. Многие из них уже установили на Кобыляцкой горе памятные таблички, кресты и даже памятник с именами своих предков и их родственников.