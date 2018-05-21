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Замдиректора СТО в Колодищах «нагрел» клиентов на огромную сумму

22.05.2018 18:34 — Разное | Навiны  
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Первомайским РОСК столицы завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Замдиректора СТО в Колодищах «нагрел» клиентов на огромную сумму

Как сообщила БелаПАН официальный представитель управления СК по Минску Марина Дранькова, 29-летний заместитель директора станции техобслуживания, расположенной в поселке Колодищи Минского района, с 2013 года по 2017 год путем обмана и злоупотребления доверием 38 граждан завладел денежными средствами и автомобилями на общую сумму более 1,15 млн рублей. При этом один из пострадавших передал ему более 144 тыс. рублей.

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Фигурант брал деньги в долг под предлогом развития бизнеса. За пользование ими он обещал выплатить проценты. В ряде случаев предлагал помощь в покупке автомобилей за рубежом или в реализации транспортных средств, однако этого не делал. Большинство потерпевших были клиентами автосервиса. Им обвиняемый руководил фактически единолично.

Преимущественно при займах оформлялись расписки, с которыми кредиторы затем обращались в правоохранительные органы и суд. Ввиду этого мужчина частично возвращал им долг. Впоследствии стало очевидно, что выполнить принятые на себя обязательства перед всеми потерпевшими он заведомо не намеревался, сообщают в следственных органах.

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В ходе расследования к обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 209 УК (мошенничество в особо крупном размере). Наложен арест на три дорогостоящих автомобиля и более 220 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что следователями Витебщины завершено расследование уголовного дела о подделке документов и мошенничестве в особо крупном размере. Как отмечалось, обвинение предъявлено 49-летнему жителю областного центра.

С 2010 года он на протяжении нескольких лет под предлогом закупки товарно-материальных ценностей, их реализации, получения дохода и возврата полученных денежных средств, использовал доверительные личные отношения со знакомыми и завладел их денежными средствами. Похитив в общей сложности 270 тысяч долларов у трех потерпевших, обвиняемый в дальнейшем отказался от долговых обязательств.

 
Ссылка на источник 24
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Первомайским РОСК столицы завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
 
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