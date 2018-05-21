Беларусь и Чехия обсудили экономическое, промышленное и научно-техническое сотрудничество

Заседание белорусско-чешской смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству состоялось в Минске 22 мая, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

"Состоялось 10-е заседание белорусско-чешской смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. Белорусскую делегацию на заседании возглавил заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков, чешскую – заместитель министра промышленности и торговли Эдуард Муржицкий", - говорится в сообщении.

"Стороны обсудили актуальное состояние и перспективы развития белорусско-чешских торгово-экономических связей, интенсификацию вовлеченности предприятий и компаний двух стран в деятельность смешанной комиссии", - добавили в МИД.

Там также отметили, что особое внимание было уделено сотрудничеству в транспортной сфере, а также развитию договорно-правовой базы двусторонних отношений.

По итогам работы Комиссии главами делегаций был подписан протокол. В рамках мероприятия проведены восьмое заседание рабочей группы по сотрудничеству в области машиностроения, сопредседателей рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики, представителей рабочей группы по инновационному сотрудничеству, экспертов банковской и финансовой сфер.

"Конкретные двусторонние проекты были обсуждены в ходе приуроченного к заседанию Комиссии белорусско-чешского бизнес-форума", - отметили в МИД Беларуси.