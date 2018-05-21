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Число жертв лихорадки Эбола в ДР Конго выросло до 27 человек

22.05.2018 18:52 — Разное | Интерфакс  
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 Еще два человека скончались от лихорадки Эбола в Демократической республике Конго, общее число жертв заболевания выросло до 27 человек, сообщило во вторник министерство здравоохранения африканской республики.

Власти сообщили, что в стране зафиксировали семь новых случаев заражения вирусом, таким образом, число подтвержденных случаев заболевания в стране увеличилось до 28.

Министерство здравоохранения ДРК также сообщает о 21 вероятном случае заболевания и двух случаях, в которых медики подозревают заражение вирусом Эбола.

На прошлой неделе Европейская комиссия объявила, что выделит 1,5 млн евро на поддержку Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международной федерации обществ Красного Креста в борьбе с лихорадкой Эбола в ДР Конго.

 
 
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 Еще два человека скончались от лихорадки Эбола в Демократической республике Конго, общее число жертв заболевания выросло до 27 человек, сообщило во вторник...
 
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