Число жертв лихорадки Эбола в ДР Конго выросло до 27 человек

Еще два человека скончались от лихорадки Эбола в Демократической республике Конго, общее число жертв заболевания выросло до 27 человек, сообщило во вторник министерство здравоохранения африканской республики.

Власти сообщили, что в стране зафиксировали семь новых случаев заражения вирусом, таким образом, число подтвержденных случаев заболевания в стране увеличилось до 28.

Министерство здравоохранения ДРК также сообщает о 21 вероятном случае заболевания и двух случаях, в которых медики подозревают заражение вирусом Эбола.

На прошлой неделе Европейская комиссия объявила, что выделит 1,5 млн евро на поддержку Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международной федерации обществ Красного Креста в борьбе с лихорадкой Эбола в ДР Конго.