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ФИФА не нашла доказательств применения допинга российскими футболистами

22.05.2018 18:38 — Разное | Интерфакс  
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Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила о закрытии расследования о возможном применении допинга российскими футболистами.

"ФИФА может подтвердить, что закрыла расследование в отношении российских игроков, его итог - отсутствие убедительных доказательств по этому обвинению", - говорится в заявлении ФИФА, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

ФИФА проинформировала Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) об итогах расследования, и ВАДА с ними согласилось.

Расследование велось на основании данных главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена и в кооперации с ним. ФИФА также запрашивала информацию у информатора ВАДА Григория Родченкова.

Допинг-пробы российских игроков, в том числе, из московской лаборатории, а также сделанные ФИФА и в аккредитованных ВАДА лабораториях были перепроверены, и получены негативные результаты. Кроме того, были проведены допинг-тесты, о которых заранее футболисты не предупреждались.

 
 
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Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила о закрытии расследования о возможном применении допинга российскими футболистами. "ФИФА может подтвердить, что...
 
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