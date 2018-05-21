ФИФА не нашла доказательств применения допинга российскими футболистами

Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила о закрытии расследования о возможном применении допинга российскими футболистами.

"ФИФА может подтвердить, что закрыла расследование в отношении российских игроков, его итог - отсутствие убедительных доказательств по этому обвинению", - говорится в заявлении ФИФА, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

ФИФА проинформировала Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) об итогах расследования, и ВАДА с ними согласилось.

Расследование велось на основании данных главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена и в кооперации с ним. ФИФА также запрашивала информацию у информатора ВАДА Григория Родченкова.

Допинг-пробы российских игроков, в том числе, из московской лаборатории, а также сделанные ФИФА и в аккредитованных ВАДА лабораториях были перепроверены, и получены негативные результаты. Кроме того, были проведены допинг-тесты, о которых заранее футболисты не предупреждались.