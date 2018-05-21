Прогноз погоды на 23 мая

В Беларуси установилась умеренно тёплая погода, характерная для этого периода мая. Температура воздуха в среднем близка к климатической норме, лишь по юго-востоку на 3-4 градуса холоднее.



Днём воздух прогревался от 14 по юго-востоку до 20 выше нуля по северу страны. Ну, и куда же без дождей? В ближайшие дни ожидается умеренно-тёплая, но неустойчивая погода. Будет влажно, облачно с прояснениями, возможны кратковременные грозовые дожди.

В среду на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах – с грозами. Утром местами слабый туман. Ветер переменный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью и в утренние часы 8-14 тепла, в разгар дня столбики термометров поднимутся до 20-26 выше нуля. Атмосферное давление существенно не изменится.

Дожди на этой неделе – лишь местами, возможны грозы. Ветер северо-восточный умеренный. А преобладающая температура воздуха в разгар дня будет в пределах от 19 до 26 тепла. Несмотря на осадки, по-прежнему сохраняется недостаток почвенной влаги. Полить огород не помешает.

Нынешний день за весь период метеорологических наблюдений запомнился то заморозками, то жарой. Самая низкая температура отмечена в 1980 – в Столбцах термометры показывали минус четыре. А в 2007 в Лельчицах стояла жара до 33 градусов. В 1995 Полоцк существенно залило.