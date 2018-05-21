Минчане снова услышат классический рок в исполнении британской группы Uriah Heep

Одна из легенд классического рока — группа Uriah Heep возвращается в Беларусь, чтобы сыграть лучшие хиты за свою 50-летнюю карьеру. Концерт состоится 7 декабря на сцене Prime Hall.





Имея за плечами многолетний опыт, авторы хитов «Easy Livin'» и «July Morning» Uriah Heep продолжают радовать своих поклонников живыми выступлениями и популярными песнями, а также новыми пластинками. Не так давно группа объявила о записи 25-го студийного альбома под названием Living The Dream, выход которого запланирован на осень 2018 года.

Напомним, группа Uriah Heep образовалась в Лондоне в 1969 году. За свои 49 лет на музыкальном Олимпе они выпустили множество студийных и концертных сборников, продали более 45 миллионов альбомов по всему миру, а также дали более 4000 шоу в 60 странах мира. Их музыка, включая хард-роковые боевики, мелодичные баллады и арт-роковые композиции, навсегда отложилась в сердцах поклонников рок-музыки с начала 70-х годов.

Бесспорно, песни и музыка Uriah Heep выдержали испытание временем. А уже 7 декабря в Prime Hall группа покажет себя во всей своей музыкальной мощи и сыграет как свои знаменитые хиты, так и песни из готовящегося к выходу нового альбома.

Стоимость билетов: сектора — 70−150 рублей, танцпол — 60 рублей Купить билет Возрастное ограничение 12+

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