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Минчане снова услышат классический рок в исполнении британской группы Uriah Heep
Одна из легенд классического рока —
Имея за плечами многолетний опыт, авторы хитов «Easy Livin'» и «July Morning» Uriah Heep продолжают радовать своих поклонников живыми выступлениями и популярными песнями, а также новыми пластинками. Не так давно группа объявила о записи 25-го студийного альбома под названием Living The Dream, выход которого запланирован на осень 2018 года.
Напомним, группа Uriah Heep образовалась в Лондоне в 1969 году. За свои 49 лет на музыкальном Олимпе они выпустили множество студийных и концертных сборников, продали более 45 миллионов альбомов по всему миру, а также дали более 4000 шоу в 60 странах мира. Их музыка, включая хард-роковые боевики, мелодичные баллады и арт-роковые композиции, навсегда отложилась в сердцах поклонников рок-музыки с начала 70-х годов.
Бесспорно, песни и музыка Uriah Heep выдержали испытание временем. А уже 7 декабря в Prime Hall группа покажет себя во всей своей музыкальной мощи и сыграет как свои знаменитые хиты, так и песни из готовящегося к выходу нового альбома.
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Британская группа возвращается в Беларусь со своими золотыми хитами 7 декабря на сцену Prime Hall.
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