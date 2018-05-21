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Умер Виктор Пискарев. Экс-министру внутренних дел Беларуси, генерал-лейтенанту было 89 лет

22.05.2018 20:19 — Разное | Партизан  
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До последнего дня Виктор Алексеевич Пискарев возглавлял Белорусскую общественную организацию ветеранов органов внутренних дел. Причем не формально, а реально! Приходил на работу с самого утра, проводил совещания, участвовал во всех мероприятиях по линии МВД, был в курсе всех событий в МВД и поддерживал отношения со всеми, кто имел отношение к МВД, занимал какие-либо должности.





В записной книжке Пискарева были телефоны всех – и бывших, и нынешних. Удивительно, но факт: Пискарев, несмотря на солидный возраст, помнил имена и отчества почти всех сотрудников, с которыми когда-либо работал! С Пискаревым поддерживал связь даже экс-министр Владимир Наумов, который, уйдя с поста министра внутренних дел, оборвал практически все связи с ведомством, которым когда-то руководил. 

Во всех официальных сообщениях про Пискарева подчеркивается: Виктор Алексеевич 55 лет отдал службе в милиции, 25 из них он был на генеральских должностях.


Пискарёв родился 26 января 1929 года в деревне Красная Горка Юхновского района Калужской области. Выпускник Минской высшей школы МООП РСФСР (1961 г.).
«Меня ведь направили в милицию, -- рассказывал генерал в своих интервью. -- Тогда была такая практика: ЦК КПСС принимал постановление о направлении коммунистов и комсомольцев на службу в органы. В 1951-м по одному из таких постановлений меня, второго секретаря Туровского райкома комсомола, было предписано направить в управление милиции Полесья.
Пацана с пятью классами образования назначили помощником начальника политчасти управления по комсомолу. Мне тогда было 22 года. До этого я уже несколько лет работал — токарем, электромехаником, даже предрабочкома Туровского леспромхоза. Среднее образование получал заочно, когда уже в уголовном розыске в МВД работал, потом в Ленинграде — высшее. В Минске в это время открыли очно-заочный факультет Высшей школы МООП РСФСР. Перевелся, был одним из первых его выпускников. Со мной учились будущий Министр внутренних дел БССР Алексей Алексеевич Климовской, будущий начальник минской милиции Александр Максимович Прибытков…»

В 1980 году Пискарев с отличием защити кандидатскую диссертацию в Академии МВД СССР.
С 1967-го по 1978 год Пискарев был начальником УВД Мингорисполкома. Почти рекорд в должности!
 С 1978-го — заместитель Министра внутренних дел БССР. В 1983-м — начальник главного управления ГАИ МВД СССР.
С 1984-го по 1990 год — Министр внутренних дел БССР. В 2001-м избран председателем совета Белорусской общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. Заслуженный юрист Республики Беларусь.
Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, Почетной грамотой Президиума Верховного Совета БССР и другими наградами.

Кстати, в Верховном совете Пискарев возглавлял постоянную комиссию по реабилитации жертв политических репрессий.
Благодаря содействию Виктора Пискареву были построены многие административные здания для служб МВД, в том числе санаторий МВД «Белая русь», поликлиника МВД.

«Мне за прожитое не стыдно», — говорил Виктор Алексеевич.

Всю жизнь Виктор Пискарев прожил с женой Прасковьей Ивановной.
«Золотое правило брачной жизни – терпение и снисхождение, -- говорил Виктор Пискарев в своих интервью. -- Уметь понять, уступить… Без этого никак!»

Генерал Пискарев редко рассказывал о трагедии, которую им довелось пережить с женой. Они похоронили двоих сыновей. Старший сын Пискаревых Валерий умер в 27 лет, младший Сергей – в 48… 
Как такое пережить и не потерять смысл жизни, интерес? Пискарев никогда не говорил, чего ему это стоило…

По предварительной информации, прощание с генерал-лейтенантом в отставке Виктором Пискаревым состоится в четверг, 24 мая.


 
Теги: Минск
 
 
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До последнего дня Виктор Алексеевич Пискарев возглавлял Белорусскую общественную организацию ветеранов органов внутренних дел. Причем не формально, а реально!...
 
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