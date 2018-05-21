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Взрыв на заводе в Беларуси: есть пострадавшие
22.05.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Взрыв произошел на заводе в Беларуси. Четыре человека пострадали, сообщает агентство
ЧП произошло во вторник, 22 мая, в административно-производственном здании НПО «Алкид» в деревне Королев Стан в Минском районе.
После взрыва возник пожар, его локализовали. На месте ЧП работают спасатели и правоохранители.
Все пострадавшие в результате инцидента были госпитализированы. Из них двое находятся в реанимации.
Накануне взрыв произошел в одном из кафе в Баку. Три человека
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В результате инцидента пострадали четыре человека, их госпитализировали.
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