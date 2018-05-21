Итоги кадрового дня у Президента: принято 16 новых назначения

Сегодня Президент назначил руководителей двух районов, трёх дипломатических представительств и трёх вузов. Ещё восемь кандидатур в информационной, дипломатической и других сферах на новые должности с этого дня переходят по согласованию.

Сегодня в хозяйстве «Журавлиное», кажется, привыкли, как говорят, высоко летать. Но ещё лет десять назад здесь переживали не лучшие времена, если не сказать настоящий развал. Управление убыточным сельхозпредприятием тогда взял на себя не приезжий специалист, а местный хозяйственник, который начал возрождать производство буквально с нуля. Результат – восемь современных ферм, высокого качества мясо и молоко экстра класса. Причём по надоям (а это 109 тонн в сутки) здесь превышают показатели некоторых районов. Жильём и инфраструктурой в глубинку завлекли молодёжь. Так небольшая деревня Клепачи (центр хозяйства) превратилась в современный агрогородок.

Репутация каждого, кто входит в этот кабинет для возможного назначения на высокую должность, должна быть не менее безукоризненной, чем у Михаила Гришкевича – теперь уже бывшего главы хозяйства в Пружанском районе. С сегодняшнего дня он возглавил Кобринский райисполком. Новый глава и у Ляховичского района – им стал Александр Каминский. Человек не новый. На должность председателя он перешёл с должности первого заместителя, отвечал за аграрный сектор. Поэтому Президент подчёркивает, работа для управленцев не новая, но масштабы иные.

В районах, как и в городах должен быть весь необходимый сервис: от бытового обслуживания и торговли до парикмахерских. Тогда и заработанные там деньги останутся в экономике региона. При этом не снимают с руководителей на местах и традиционных задач: по росту заработной платы, трудоустройству и производительности.

Михаил Гришкевич, председатель Кобринского райисполкома: «Задачи поставлены, в первую очередь, разобраться с проблематикой, которая сегодня существует в Кобринском районе. Это отсутствие экспорта, огромная работа предстоит в сельском хозяйстве, это строительный комплекс».

Сегодня же назначены сразу три руководителя дипломатических миссий Беларуси за рубежом. Дмитрий Мирончик, в последние несколько лет занимавший должность начальника управления информации и цифровой дипломатии МИДа, отправляется работать Чрезвычайным и Полномочным Послом нашей страны в Королевстве Швеция. Посла Беларуси в Стокгольме не было почти шесть лет. Но теперь официально ледниковый период в отношениях между странами в прошлом.

Дмитрий Мирончик, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Швеции: «Цалкам адноўлены міждзяржаўны дыялог, мы размаўляем па ўсіх тэмах, у тым ліку па тых, у якіх не пагаджаемся. На жаль найбольш пацярпелі ад холаду ў двухбаковых адносінах эканамічныя сувязі. І менавіта на гэтым мы маем намер сканцэнтравацца і працаваць. Зараз беларускія грамадзяне і кампаніі маюць да каго звярнуцца па параду і падтрымку ў Швецыі, і мы будзем рабіць усё магчымае, каб ім дапамагчы».

Дипмиссию Беларуси в Болгарии и по совместительству в Греции и Республике Кипр возглавил сегодня Александр Лукашевич. В Министерстве иностранных дел до этого он курировал консульские вопросы в должности заместителя начальника главного управления. Болгария традиционно в топе у белорусских туристов. Жаркий сезон начнётся и для сотрудников посольства, особенно в июне, когда Минск и Варну свяжет прямое железнодорожное сообщение.

Александр Лукашевич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Болгарии и по совместительству в Греции и Республике Кипр: «В связи с открытием прямого поезда Минск-Варна туристический поток наших граждан увеличится в эту страну. Хотел пожелать нашим гражданам быть внимательными. Если произойдут какие-то непредвиденные обстоятельства, как правило, наши граждане теряют паспорт. Хочу вас заверить, не трагично. Мы всегда окажем необходимую помощь».

С должности начальника главного информационно-аналитического управления МИДа также в статусе главы диппредставительства в Эстонию направится Вячеслав Качанов. Задача – развивать сотрудничество по всем направлениям, тем более, что резервы для экономического роста есть, и немалые. Товарооборот Беларуси с Эстонией, как и с Болгарией, превышает сто миллионов долларов, сальдо положительное и даже есть динамика роста.

Вячеслав Качанов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Эстонии: «Эстония известна как один из лидеров в построении так называемого электронного государства. Уже сейчас между нашими странами идёт достаточно плотное взаимодействие в этом направлении и в обмене информационных и электронных услуг».

Новые руководители сегодня и у трёх высших учебных заведений. Теперь уже бывший председатель Высшей аттестационной комиссии Геннадий Пальчик возглавил один из самых престижных вузов страны – Академию управления при Президенте Беларуси. К этому учреждению образования Александр Лукашенко относится особенно требовательно, ведь здесь готовят будущих управленцев всех уровней. И сегодня, считает Президент, эту систему подготовки необходимо перестроить.

И времени у нового руководителя, по сути, до нового учебного года.

Геннадий Пальчик, ректор Академии управления при Президенте Беларуси: «Конечно, предстоит достаточно серьёзная аналитическая работа, потому что содержание должно быть современным, востребованным. И немаловажная роль в реализации содержания будет относиться к тому преподавательско-профессорскому составу, который будет реализовывать и проводить занятия».

Свои не менее важные задачи и у нового ректора Брестского государственного технического университета (Александр Драган до этого был деканом машиностроительного факультета), и у бывшего первого заместителя министра образования Вадима Богуша – назначен ректором Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. Сегодня перезагрузка, по мнению Президента, необходима всем этим вузам.

Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники: «Однозначно будет расширяться взаимодействие, прежде всего, с компаниями-резидентами ПВТ. Мы обсуждали уже новые формы такого взаимодействия, когда и практики могут привлекаться, чтобы реализовывать практикоориентированную подготовку».

Ещё восемь назначенцев на новые должности с этого дня переходят по согласованию. Заместитель министра информации Павел Лёгкий стал первым заместителем в ведомстве. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Аргентине и по совместительству в Уругвае Владимир Астапенко возглавит еще миссию в Чили. Валерий Колесник – посол в Индонезии и по совместительству в Мазайзии, Сингапуре и Филиппинах, стал Постоянным представителем нашей страны при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). С сегодняшнего дня уже бывший глава Агентства теленовостей Сергей Гусаченко уходит на вакантную должность заместителя председателя Белтелерадиокомпании. Алексей Красинский с позиции заместителя директора Департамента по ценным бумагам назначен руководителем этого подразделения Министерства финансов. Также новый директор у Департамента контроля и надзора за строительством Госкомитета по стандартизации – им стал Игорь Гусев. Генеральным директором Научно-практического центра академии наук по биоресурсам назначен Александр Чайковский. Георгий Хвалько согласован на должность управляющего делами Брестского облисполкома. От каждого, кто работает в вертикали власти, Президент требует, прежде всего, исполнительской дисциплины, а это, по сути, выполнение поставленных задач. Сегодня в Администрации Главы государства на контроле около трёх тысяч поручений Президента.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси: «Из этих поручений, которые находятся сегодня, 81% это те поручения, которые выполнены. Есть ряд поручений, сроки которых ещё не наступили для реализации, но есть и невыполненные. Поэтому, конечно, здесь очень жёсткие будут подходы. Те задачи, которые сегодня поставлены – их необходимо решать в те сроки, которые были поставлены. Потому что от этого зависит развитие экономики, развитие нашей страны, жизнь нашего народа».

И контроль одинаково жёсткий, будь то поручения, которые Президент давал, обращаясь к народу и парламенту, во время выездных совещаний, рабочих встреч или сегодня, доверяя каждому новому руководителю важный и личный фронт работ.