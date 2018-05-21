Девять реализованных в 2017 году в Беларуси госпрограмм признаны высокоэффективными

Результаты лучше, чем в прошлом году, но ещё далеки от идеала, констатировали сегодня в правительстве.



Глава Совета министров обратил внимание на выполнение госпрограмм в сфере дорожного и коммунального хозяйств. Ведь именно от работы в этих сферах люди судят о деятельности правительства в целом. И пока итоги оцениваются средне. Андрей Кобяков напомнил, что Главой государства поставлена задача – отремонтировать и реконструировать к 2021 году не менее семи тысяч километров местных дорог. Пока – лишь полторы тысячи километров, а это всего 20%.