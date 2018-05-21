Взрыв в Королёв Стане: подробности и комментарии

В Королёв Стане утром 22 мая прогремел взрыв на одном из местных предприятий. По предварительной версии, причиной ЧП стало нарушение правил безопасности при проведении работ. Наша съёмочная группа работала на месте происшествия и выясняла причины случившегося.

Даже если кто-то сегодня в Королёв Стане не обратил внимания на громкий хлопок, то густой столб дыма и огня заметили все. Ударной волной разрушен производственный цех. По сути, от здания остался только каркас. Стены сложились как карточный домик. После взрыва начался пожар.

Административный корпус, который примыкает к цеху, не пострадал. Утром там уже были люди. Они эвакуировались, вызвали спасателей и скорую помощь. Тем временем директор пытался спасти сотрудников, которые во время взрыва работали в цеху. Все четверо получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие находятся в больнице. Один рабочий отделался ушибами. Директора отпустили домой. Но два сотрудника предприятия до сих пор в реанимации.

Игорь Шиманский, заместитель главного врача по хирургии больницы скорой медицинской помощи: «Состояние пациентов, которые находятся в отделении реанимации, тяжёлое. У одного из них площадь ожога большая, порядка 55 процентов. Вот он наиболее тяжёлый. Период лечения длительный, потребуется и пересадка кожи, и интенсивная терапия».

Пожар тушили 16 расчётов около часа. Огонь не успел перекинуться на соседние здания. Следователи сейчас выясняют причину взрыва. Основная версия – нарушение правил безопасности на производстве, где полно горючих и взрывоопасных веществ. По неофициальной информации, которую подхватили Интернет-СМИ, взорвалась как раз цистерна с ацетоном. Якобы в ней было 60 тонн вещества. Следственный комитет это не подтверждает. Возбуждено уголовное дело.

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области: «Продолжаются допросы свидетелей, работников, должностных лиц предприятия. Производится выемка оборудования, также документации, касающейся производственного процесса».



Предприятие работает 25 лет. У местных жителей и властей никогда не было вопросов к «Алкиду». Здесь выпускают битумно-полимерные смеси, лаки и кровельные материалы. В конце месяца собирались на международную выставку.

Было ли это нарушение техники безопасности, или к ЧП привели другие обстоятельства – ещё выяснят эксперты. Неизвестной пока остаётся и дальнейшая судьба предприятия.