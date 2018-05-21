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Более 2,5 тыс. отрядов юных инспекторов дорожного движения создано в Беларуси - фото

22.05.2018 21:18 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Беларуси создано более 2,5 тыс. отрядов юных инспекторов дорожного движения.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55763.php

Более 2,5 тыс. отрядов юных инспекторов дорожного движения создано в Беларуси - фото

Об этом сегодня в Бресте сообщил начальник управления ГАИ МВД Дмитрий Корзюк во время торжественного открытия 46-го республиканского слета-конкурса юных инспекторов дорожного движения, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55763.php

Более 2,5 тыс. отрядов юных инспекторов дорожного движения создано в Беларуси - фото


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55763.php

Более 2,5 тыс. отрядов юных инспекторов дорожного движения создано в Беларуси - фото


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55763.php

Более 2,5 тыс. отрядов юных инспекторов дорожного движения создано в Беларуси - фото


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55763.php

Более 2,5 тыс. отрядов юных инспекторов дорожного движения создано в Беларуси - фото


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55763.php

Более 2,5 тыс. отрядов юных инспекторов дорожного движения создано в Беларуси - фото

"В 1971 году в школах было сформировано 140 отрядов ЮИД. Сегодня в республике создано более 2,5 тыс. таких отрядов, в которых проявляют себя свыше 20 тыс. школьников. Главная наша цель - научить детей правилам безопасного поведения, соблюдению ПДД. Очень важно, чтобы они жили в законопослушном обществе", - отметил Дмитрий Корзюк. Он добавил, что взрослые должны подавать детям пример безопасного поведения. "По вине взрослых происходит 70% дорожных происшествий. К сожалению, с начала года в ДТП погибли шесть детей, 125 получили ранения. Несмотря на то, что количество происшествий снижается, к каждому из них мы относимся как к чрезвычайной ситуации", - подчеркнул начальник УГАИ МВД.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55763.php

Более 2,5 тыс. отрядов юных инспекторов дорожного движения создано в Беларуси - фото

Финал республиканского слета-конкурса юных инспекторов дорожного движения пройдет в оздоровительном лагере "Колос" в Кобринском районе. В состязаниях участвуют девять команд из шести регионов Беларуси и Минска, а также из Калининграда и Астаны. На протяжении четырех дней ребята определят лучшего в знании теории ПДД, посоревнуются в оказании первой помощи пострадавшим, фигурном вождении велосипеда, агитационно-художественном представлении, конкурсах "Мой отряд" и "Газета". По сумме набранных баллов жюри определит команду-победителя.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55763.php

Более 2,5 тыс. отрядов юных инспекторов дорожного движения создано в Беларуси - фото


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55763.php

Более 2,5 тыс. отрядов юных инспекторов дорожного движения создано в Беларуси - фото


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55763.php

Более 2,5 тыс. отрядов юных инспекторов дорожного движения создано в Беларуси - фото


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55763.php

Более 2,5 тыс. отрядов юных инспекторов дорожного движения создано в Беларуси - фото


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55763.php

Более 2,5 тыс. отрядов юных инспекторов дорожного движения создано в Беларуси - фото

"Каждый год это событие становится настоящим праздником для детей. Его участники могут проявить свои творческие, интеллектуальные и физические возможности. Они учатся взаимодействовать в команде, искать выходы из сложных ситуаций. Наша главная цель - с раннего возраста прививать детям навыки безопасного поведения на улице, понимание ответственности за свою жизнь и происходящее вокруг", - сказал заместитель министра внутренних дел - начальник милиции общественной безопасности Николай Мельченко.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55763.php

Более 2,5 тыс. отрядов юных инспекторов дорожного движения создано в Беларуси - фото

Для участников конкурса также организована насыщенная культурно-развлекательная программа. Сегодня они побывали на экскурсии в Брестской крепости. Также для них организуют поездку в кобринский аквапарк, Беловежскую пущу с посещением поместья белорусского Деда Мороза.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55763.php

Более 2,5 тыс. отрядов юных инспекторов дорожного движения создано в Беларуси - фото


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55763.php

Более 2,5 тыс. отрядов юных инспекторов дорожного движения создано в Беларуси - фото


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55763.php

Более 2,5 тыс. отрядов юных инспекторов дорожного движения создано в Беларуси - фото

Завершится финал конкурса юных инспекторов дорожного движения 26 мая.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В Беларуси создано более 2,5 тыс. отрядов юных инспекторов дорожного движения. Об этом сегодня в Бресте сообщил начальник управления ГАИ МВД Дмитрий Корзюк во...
 
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