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"Как при Хрущеве". Десятки католических и православных семинаристов получили повестки из военкоматов

22.05.2018 21:18 — Разное | Виртуальный Брест  
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Десятки будущих католических и православных священников по всей Беларуси получили повестки в военкомат. Среди призывников один католический священник, который уже закончил семинарию и служит в кафедральном костеле Гродно. В Министерстве обороны говорят, что вызывают в рамках закона.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55761.php

"Как при Хрущеве". Десятки католических и православных семинаристов получили повестки из военкоматов

Фото: Сергей Балай, TUT.BY

«Это первый раз такая ситуация»

Повестки в военкомат получили около 20 клириков католической высшей духовной семинарии в Гродно, несколько воспитанников католической семинарии в Пинске, десятки студентов православной духовной семинарии в Жировичах. В эти дни учащиеся проходят медицинскую комиссию. В кругах духовенства говорят, что это исключительный случай.

«Первый раз такая ситуация. Никогда раньше такого не было. Вставали одиночные проблемы, если они [в военкомате] забыли о каком-то священнике или семинаристе, по нашей вине или их», — говорит ответственный за СМИ по Гродненской епархии ксендз Юрий Мартинович .

По его словам, повестки получили все воспитанники семинарии, которым не исполнилось 27 лет и которые не имеют серьезных проблем со здоровьем, а также один священник, которому 27 исполнится вскоре.

Всего в Гродненской семинарии обучаются около 25 семинаристов, преподают около 50 священников.

Как сообщил «Радыё Свабода» председатель синодального информационного отдела Белорусской православной церкви (Белорусского экзархата Московского патриархата) протоиерей Сергий Лепин, в Минской духовной академии повестки пришли 18 учащимся. Двое уже получили отсрочку по семейным обстоятельствам.

Вызовы от военкомата получили не только студенты всех православных духовных школ, но и молодые священники и диаконы, которые по возрасту подпадают под призыв, говорит протоиерей Сергий Лепин.

«Выглядит, как будто все реально»

Известно, что в некоторых повестках указана дата 28 мая, когда призывники должны приехать в военкомат по месту регистрации с вещами.

«На сегодня выглядит так, как будто они все должны идти в армию. Они получили повестки, будто все реально, как будто их направляют», — говорит ксендз Юрий Мартинович.

Для православных клириков нынешние повестки — тоже неожиданность.

 
Теги: Гродно
 
 
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Десятки будущих католических и православных священников по всей Беларуси получили повестки в военкомат. Среди призывников один католический священник, который...
 
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