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Халява, сэр... Небольшой ажиотаж вызвала у брестчан акция с бесплатной диагностикой авто - фото

22.05.2018 21:18 — Разное | Виртуальный Брест  
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Об акции нас проинформировали ещё вчера, но из-за обилия материалов мы её проигнорировали. Сегодня с утра было решено - почему бы и нет? Да, информация носит явно рекламный характер, денег не платят (точнее, платят, но не нам, а агентству, которое придумывает и закручивает движуху), но почему бы и не попробовать ради общего блага? И материал опубликовали...


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55760.php

Халява, сэр... Небольшой ажиотаж вызвала у брестчан акция с бесплатной диагностикой авто - фото

Оказалось, данная услуга в бесплатном формате довольно востребована. Только на нашем сайте статью прочитали более 6000 раз, а вслед за нами "подтянулись" и другие сайты. Моментально в комментариях стали писать, что никакой акции там не проводится, никто не в курсе. Позже нам сообщили, что ошибочно не указали время начала, бесплатную диагностику проводят сегодня с 16.00 до 20.00

Ок, мы посетили заправку, чтобы убедиться, что это не "развод". И действительно, желающих много, диагностика идёт, запись в очередь ведётся. Более 40 человек только за первый час, и автомобили всё подъезжали и подъезжали. Вот это реклама получилась!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55760.php

Халява, сэр... Небольшой ажиотаж вызвала у брестчан акция с бесплатной диагностикой авто - фото

Между тем, не обошлось и без "ложки дёгтя". Оказалось, что на проверку одного автомобиля уходит порядка 30 минут, а акция проводится всего несколько часов в течении 3 дней (смотри точный график). Сами посчитайте, сколько можно проверить счастливчиков.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55760.php

Халява, сэр... Небольшой ажиотаж вызвала у брестчан акция с бесплатной диагностикой авто - фото

Мастер на месте объясняет, кивая на крутую AUDI:

- Такую, с полным "фаршем", будем проверять не менее получаса, там около 45 систем, и это займёт время. А вот этого (кивает на старенький микроавтобус) проверим минут за 10, так что всё зависит от автомобиля.

 
 
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Об акции нас проинформировали ещё вчера, но из-за обилия материалов мы её проигнорировали. Сегодня с утра было решено - почему бы и нет? Да, информация носит явно...
 
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