|
Выставка «В мире животных» работает в Брестском музее с 22 мая - фото
22.05.2018 21:18 — Разное | Виртуальный Брест
Честно скажу, тесновато стало в выставочном зале отдела «Родная природа» Брестского областного краеведческого музея. С 22 мая до наступления осени здесь работает выставка «В мире животных», наверное, самых экзотических животных.
Одни названия чего стоят – бородавочник, бабирусса, африканский слон, носорог, несколько представителей семейства кошачьих, огромная горилла и пара жуков размером с детский автомобильчик.
Муляжи выполнены в натуральную величину, очень правдоподобно, мастерски. Рычащие пасти, очень похожие на настоящие клыки и маленькие глазки на гладких или меховых мордах.
Строгие музейные смотрители вряд ли разрешать трогать руками все это звериное великолепие, но глазами – точно можно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Честно скажу, тесновато стало в выставочном зале отдела «Родная природа» Брестского областного краеведческого музея. С 22 мая до наступления осени здесь работает...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)