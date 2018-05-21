Выставка «В мире животных» работает в Брестском музее с 22 мая - фото

Честно скажу, тесновато стало в выставочном зале отдела «Родная природа» Брестского областного краеведческого музея. С 22 мая до наступления осени здесь работает выставка «В мире животных», наверное, самых экзотических животных.



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Одни названия чего стоят – бородавочник, бабирусса, африканский слон, носорог, несколько представителей семейства кошачьих, огромная горилла и пара жуков размером с детский автомобильчик.

Муляжи выполнены в натуральную величину, очень правдоподобно, мастерски. Рычащие пасти, очень похожие на настоящие клыки и маленькие глазки на гладких или меховых мордах.



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Строгие музейные смотрители вряд ли разрешать трогать руками все это звериное великолепие, но глазами – точно можно.