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Забавное фото. Два «друга» с одинаковыми машинами и номерами встретились на стоянке
22.05.2018 — Разное | Слуцк Город
Интересное совпадение: возле «Евроопта» на улице М. Богдановича в Слуцке «встретились» два автомобиля Пежо-406 одинакового цвета и с одним набором цифр в регистрационном номере.
Номера отличаются только буквами и регионом: машина слева зарегистрирована в 7-м регионе (город Минск), машина справа - в 5-м регионе (Минская область).
Такое фото прислал нам случчанин Алексей Горбацевич.
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Возле «Евроопта» на улице М. Богдановича в Слуцке «встретились» два автомобиля Пежо-406 одинакового цвета и с одним набором цифр в регистрационном номере.
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