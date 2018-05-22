Забавное фото. Два «друга» с одинаковыми машинами и номерами встретились на стоянке

Интересное совпадение: возле «Евроопта» на улице М. Богдановича в Слуцке «встретились» два автомобиля Пежо-406 одинакового цвета и с одним набором цифр в регистрационном номере.

Номера отличаются только буквами и регионом: машина слева зарегистрирована в 7-м регионе (город Минск), машина справа - в 5-м регионе (Минская область).

Такое фото прислал нам случчанин Алексей Горбацевич.







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