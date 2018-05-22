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Случчане награждены дипломом лауреата конкурса «Новые имена Беларуси»
22.05.2018 — Разное | Слуцк Город
Хореографический ансамбль Слуцкого центра социального обслуживания населения «Слуцкие пояса» отмечен дипломом творческого конкурса трудовых коллективов «Новые имена Беларуси», организованный Федерацией профсоюзов Беларуси.
Наряду со случчанами дипломы лауреатов и ценные подарки получили другие финалисты конкурса.
Победителями конкурса были выбраны посредством SMS-голосования:
Фрагмент выступления Слуцкого центра социального обслуживания населения:
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Хореографический ансамбль Слуцкого центра социального обслуживания населения «Слуцкие пояса» отмечен дипломом творческого конкурса «Новые имена Беларуси».
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