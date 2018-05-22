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Случчане награждены дипломом лауреата конкурса «Новые имена Беларуси»

22.05.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Хореографический ансамбль Слуцкого центра социального обслуживания населения «Слуцкие пояса» отмечен дипломом творческого конкурса трудовых коллективов «Новые имена Беларуси», организованный Федерацией профсоюзов Беларуси. 

Наряду со случчанами дипломы лауреатов и ценные подарки получили другие финалисты конкурса. 

Победителями конкурса были выбраны посредством SMS-голосования:

  • 3 место с 1083 голосами получил витебский филиал ГУО «Белорусская государственная академия связи».
  • 2 место с 1387 голосами арт-группа «Вива» УП «Витебскоблгаз».
  • 1 место и 3248 голосов зрители отдали заслуженному любительскому коллективу «Алексис» ОАО «Мозырский НПЗ». 

Фрагмент выступления Слуцкого центра социального обслуживания населения:


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Хореографический ансамбль Слуцкого центра социального обслуживания населения «Слуцкие пояса» отмечен дипломом творческого конкурса «Новые имена Беларуси».
 
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