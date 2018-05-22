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В поисках компромисса: в столице открывается международный форум «Минский диалог»

22.05.2018 21:22 — Разное | ОНТ  
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Когда сложившаяся система международных отношений даёт трещину, а уровень конфронтации между странами начинает зашкаливать – вместо сотрудничества идёт жесткое лоббирование собственных интересов, вместо открытости – торговые войны. В таких условиях Беларусь предлагает обсудить актуальные проблемы в спокойной обстановке, за столом переговоров. И этот призыв многие услышали. 23 мая в Минске стартует представительный международный форум «Минский диалог».

«Тлеющий» Донбасс, «замороженное» Приднестровье, война в Сирии, противостояние Палестины и Израиля, России и Запада. Таковы современные геополитические реалии. Остаться в стороне от этих процессов сегодня почти невозможно. Когда взаимные обвинения достигают накала, и всё чаще звучат метафоры войны (наподобие «радиоактивного пепла»), как никогда важно предложить пути для решения противоречий. Минск организовал для этого площадку.

В столице Беларуси ожидают около 500 экспертов из 50 стран, чтобы обсудить ситуацию и выработать предложения для разрешения конфликтов. Это, конечно, задача-максимум.

Минимум – навести мосты на линиях геополитических разломов, чтобы стороны могли хотя бы слышать друг друга. На счету экспертной инициативы «Минский диалог» уже 11 международных конференций, но, пожалуй, впервые удалось собрать столь представительный состав участников.

Итак, в Минск приедет Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Помимо высокой должности, у Томаса Гремингера репутация эксперта в области урегулирования конфликтов и прав человека. Николай Бордюжа, который 14 лет стоял во главе Организации Договора о коллективной безопасности. Майра Мора была послом Евросоюза в Беларуси, а сегодня возглавляет Совет государств Балтийского моря. Джеймс Аппатурай – заместитель помощника Генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности. В целом организаторы попытались приготовить своеобразный политический «микс», собрав специалистов, которые занимают солидные государственные должности, и представителей ведущих независимых экспертных центров.

Лейтмотив форума – безопасность. Акцент – на восточноевропейском регионе. И здесь у Минска, что называется, кровный интерес. И дело не только в поддержании миротворческого статуса. Просто Беларуси (стране, которая располагается между двумя мощными политическими центрами) сложно оставаться «островком безопасности» в условиях, когда вокруг бушуют «ураганы конфликтов».

Вольфганг Зендер, директор Белорусского представительства Фонда имени Конрада Аденауэра: «На мой взгляд, Беларусь – отличная переговорная площадка. С одной стороны, Минск находится в Европе, с другой – имеет отличные отношения с Россией. И это имеет важное значение в разрешении конфликта Запада и России, который влияет на всю региональную безопасность. И Беларусь, которая проводит независимую политику, действует в правильном ключе. Очевидно, что сегодня внешняя политика – это работа не только МИДа, это и средства массовой информации, и народная дипломатия. Мне кажется, используя эти механизмы, Беларусь может продвинуться вперёд».

Что касается конкретных тем дискуссий, эксперты обсудят ключевые тенденции международных отношений, выстраивание новой системы безопасности, а также роль и место в этом процессе небольших государств. Конкретика – это анализ и пути разрешения ситуации в Приднестровье, на Донбассе.

Предусмотрены и нестандартные формы диалога. Например, по принципу «Chatham House», когда высказанные идеи можно обнародовать, но их авторство не разглашается. Подразумевается, что такие правила способствуют большей откровенности. Получится? Посмотрим. Минский мирный диалог стартует 23 мая.

 
Теги: Минск
 
 
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