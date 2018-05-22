Лукашенко назначил новых ректоров БГУИР и Академии управления, послов и топовых чиновников

Сегодня в Беларуси выдался кадровый день. В стране появилось несколько новых управленцев и послов, пишет пресс-служба президента. Также Лукашенко назначил ректоров БГУИРа и Акдемии управления.

БГУИР

Новым ректором университета стал Богуш Вадим Анатольевич. Он родился в 1975 году в Бобруйске. Окончил БГУИР. Был аспирантом, доцентом кафедры сетей и устройств телекоммуникаций, доцентом кафедры защиты информации, заведующим кафедрой метрологии и стандартизации этого же университета, проректором по учебной работе, проректором по научной работе Академии управления. C 1 июля 2014 года Богуш стал первым заместителем министра образования Беларуси. Доктор физико-математических наук.

Академия управления

Ректором Академии управления был назначен Пальчик Геннадий Владимирович. Он родился 1962 году в Новогрудке. Окончил БГУ, кандидат физико-математических наук, доктор педагогических наук, доцент. Работал сотрудником физического факультета БГУ, заместителем директора по научной работе, директором лицея БГУ, директором научно-методического учреждения «Национальный институт образования». С июня 2014 года являлся председателем Высшей аттестационной комиссии.

Белтелерадиокомпания

Заместителем председателя Белтелерадиокомпании стал 34-летний Сергей Гусаченко. Это тот самый журналист, которому Лукашенко присла мешок картошки на свадьбу. Окончил журфак БГУ, работал журналистом на БТ, в последнее время возглавлял Агентство телевизионных новостей.

Министерство информации

Первым заместителем министра информации стал бывший военный и глава пресс-службы президента – Павел Легкий. Родился в 1972 году в Барановичах, в 1993 окончил Минское высшее военное командное училище, затем служил в армии, занимался наукой в Военной академии. С 1998 по 2002 год работал в журнале «Армия», потом перешел на ОНТ. Через год был назначен на должность главы пресс-службы президента. В 2013 Легкого направили в посольство в России, там он отвечал за информационные вопросы. С января 2018 назначен заместителем министра информации Советом министров.