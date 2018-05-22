Музей Кондрата Крапивы в Узде пополнился экспонатами из семейного архива писателя

«Соловьиным краем» называют Узденский район Минщины. Это «колыбель» двадцати трёх прозаиков, поэтов, драматургов. 22 мая здесь вспоминали басни «дзядзькі Кандрата» Крапивы. Фонды музея всемирно известного земляка пополнили экспонаты из семейного архива. Заглянули потомки первого народного писателя Беларуси и в литературные «Медведичи».

Вот эта улица, вот этот... А дома нет! Сгорел ещё до рождения Елены. Дед указал место, где появился на свет. Внучка запомнила. Сохранив и фамилию предков. Атраховичи встречаются лишь на Узденщине.

В Низке прошло детство кандидата искусствоведения. Теперь у бабушкиной хаты новые хозяева. Мемориальную доску накануне увезли в райцентр. На память о визите в Год малой родины – фотография Крапивы.

В наши дни в Узде повсюду цитируют любимого баснописца. Здесь вообще живут, не расставаясь с Крапивой: ходят в школу по улице, названной в его честь... Мечтают об аллее героев произведений классика. Этаком «местном Парнасе».

Гордость горожан – единственный в стране музей Крапивы. Модернизированный. На вешалке – писательский плащ, шарф. Словно не уходил в большой мир выпускник народного училища в местечке Узда. Макет родительского дома – начало начал коллекции.

Андрей ЕРМОЛЬЧИК, учитель истории средней школы №2 им. Кондрата Крапивы (Узда): «Ёсць аўтабіяграфічны раман «Мядзведзічы», ён не скончаны. Але калі мы вывучаем родны край, ён амаль дакументальна апісваў быт, норавы суайчыннікаў-аднавяскоўцаў. «Мядзведзічы» ён пісаў на уздзенскім дыялекце».

Земляки сегодня среди родных. Лекция-променад по малоизвестным «минским адресам Крапивы» – от праправнука, ровесника аудитории. Музей народного зарабатывает на статус «народного». Два оригинальных рисунка авторства Анатолия Александровича пойдут в общий зачёт. Основной фонд сейчас – 250 экспонатов.

В «литературном уголке» музея истории Принеманья – скульптура из-под резца Азгура. Здесь же с автографом Крапивы – пьеса «Поют жаворонки». Это действительно «соловьиный край». Съездите в Низок – услышите малую родину прославленных писателей, актёров, художников.