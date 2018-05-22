Министр здравоохранения Беларуси выступил на 71-й сессии ВОЗ

Министр здравоохранения Республики Беларусь Валерий Малашко выступил в Женеве, где проходит 71-я сессия ВОЗ.

"Министр здравоохранения Республики Беларусь Валерий Малашко выступил на 71-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения "Здоровье для всех: обеспечение всеобщего охвата услугами здравоохранения", которая проходит в Женеве", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Беларуси.

В своем выступлении Валерий Малашко поздравил Всемирную организацию здравоохранения с 70-летним юбилеем. И отметил, что для ВОЗ - это возраст зрелости, профессионализма, а главное - возраст доказанной приверженности достижениям поставленных целей по сохранению и укреплению здоровья населения планеты.

"Министр рассказал, что в основу государственной политики нашей страны в области здравоохранения положен принцип - создание условий, позволяющих каждому человеку реализовать свое право на охрану здоровья на всех этапах жизни", - уточнили в министерстве здравоохранения.

Беларусь занимает одно из ведущих мест в мире по доступу населения к медицинским услугам, входит в число 42 государств, в которых в более чем в 99% случаев роды принимаются квалифицированным медицинским персоналом, занимает 25 позицию в рейтинге самых комфортных для материнства стран.

"В стране также активно развивается высокотехнологическая медицинская помощь: клеточные и биомедицинские технологии, трансплантология, онкология, кардиохирургия", - отметили в Минздраве.

В.Малашко рассказал участникам ассамблеи, что на нынешнем этапе развития усилия белорусской системы здравоохранения направлены на перераспределение ресурсов на самые эффективные направления деятельности. И прежде всего, на первичное звено. Новые вызовы и технологии индустрии здоровья определяют переход к иной модели организации первичной медицинской помощи, к комплексному, интегрированному оказанию медуслуг с ориентацией на пациента. Это направление инвестиций на профилактику заболеваний.

Также министр отметил переход на качественно новый уровень использования современных медицинских технологий. Особое внимание он уделил вопросам персонифицирования медицины, основанной на доказательствах.

"Мы ставим задачи по повышению конкурентоспособности отрасли, импортозамещению основных составляющих ее функционирования на основе инноваций", - отметил он.

"Отрасль здравоохранения занимает передовые позиции в цифровой трансформации экономики: мы уверенно идем к созданию электронного здравоохранения, созданию e-Health, которое затронет не только все аспекты деятельности здравоохранения, но и позволит выстроить новые взаимоотношения "врач-пациент", - рассказал В.Малашко.

Он также подчеркнул, что еще одно важное направление развития системы здравоохранения страны – это управление качеством медицинской помощи. "Это оценка результатов работы врача и системы в целом, система безопасности пациентов, достоверность информации и управление рисками", - считает руководитель отрасли.

Министр здравоохранения отметил, что "мы говорим о создании эффективной белорусской модели здравоохранения, которая в полной мере привержена реализации Целям устойчивого развития и направлена на реализацию принципа "Здоровье для всех: обеспечение всеобщего охвата услугами здравоохранения".

Выступая с высокой трибуны министр здравоохранения Республики Беларусь пригласил своих коллег принять участие работе второго Регионального совещания по расширению доступа к качественным и недорогим лекарственным средствам в странах региона Восточной Европы и Центральной Азии. Мероприятие планируется провести в ноябре нынешнего года в Минске. Организатором его выступает Министерство здравоохранения Республики Беларусь совместно с ЮНЭЙДС, ВОЗ и Глобальным Фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. В ходе совещания планируется выработать совместную позицию по расширению доступа к качественным, эффективным, недорогим лекарственным средствам для лечения ВИЧ, туберкулеза и гепатита С через призму реализации Целей в области устойчивого развития.

Всемирная ассамблея здравоохранения является высшим органом ВОЗ, принимающим решения. Ее ежегодные сессии, в работе которых принимают участие делегации из государств-членов ВОЗ, проводятся обычно в мае в Женеве.