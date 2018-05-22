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В Казахстане завершилась активная фаза учений ОДКБ "Кобальт-2018"

22.05.2018 20:40 — Разное | Интерфакс  
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Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) на учениях "Кобальт-2018" в Казахстане ликвидировали условные незаконные вооруженные- (НВФ) формирования, сообщили "Интерфаксу-АВН" во вторник в пресс-службе секретариате Организации.

"В масштабных маневрах было задействовано более 700 военнослужащих, свыше 70 единиц боевой и специальной техники, а также пять единиц авиационной техники. Более 500 единиц стрелкового и артиллерийского оружия. Активно использовалась для разведки беспилотные летательные аппараты", говорится в сообщении.

В нем отмечается, что особенностью прошедших маневров стало, то, что ими впервые руководил единый штаб. В учении приняли участие представители полиции Армении, Внутренних войск МВД Беларуси, МВД России и Росгвардии, Национальной гвардии Казахстана, а также МВД Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

"Сегодня успешно завершено тактико-специальное учение "Кобальт-2018" с формированиями сил специальных операций. Проделана колоссальная работа, успешно отработаны учебно-боевые задачи по противодействию террористическим организациям. Это серьёзная подготовка для боевой работы в случае необходимости применения наших Коллективных сил", - заявил генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, слова которого приводит секретариат.

По его словам, 23 и 24 мая в Астане пройдут межсессионные заседания Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности стран ОДКБ. На заседании комитет секретарей совбезов планируется принять структуру и штат органа управления формирований сил специального назначения (ФССН) КСОР ОДКБ, сказал Ю.Хачатуров.

 
 
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Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) на учениях "Кобальт-2018" в Казахстане ликвидировали...
 
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