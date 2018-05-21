Москва не будет придерживаться американских санкций в отношении госдолга Венесуэлы - МИД РФ

Россия не будет придерживаться санкций США в отношении Венесуэлы, проанализирует, как их введение может отразиться на интересах российских компаний, заявил директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

Отвечая на вопрос "Интерфакса", будет ли Россия придерживаться санкций США в отношении Венесуэлы, он сказал: "Конечно, нет".

"Мы будем, безусловно, внимательно анализировать, как это (введение санкций-ИФ) может отразиться и на деятельности российского бизнеса", - добавил он.

"Эту тему, безусловно, должны будут проработать экономические операторы, которые работают с тем, чтобы все наши компании работали в реальных условиях, которые есть", - заключил он.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает американским гражданам вести транзакции, имеющие отношение к государственному долгу Венесуэлы. В Белом доме также заявили, что указ президента ограничивает возможности венесуэльских властей продавать активы "по бросовым ценам за счет народа Венесуэлы".

Все это произошло после того, как на досрочных президентских выборах победил действующий глава Венесуэлы Николас Мадуро. Голосование прошло на фоне бойкота со стороны оппозиции и сообщений о массовых нарушениях.

Позднее вице-президент США Майкл Пенс назвал выборы в Венесуэле обманом. Кроме этого, правительства стран "Группы Лимы", объединяющей ряд государств Северной, Южной Америки и Карибского бассейна, отказались признавать итоги выборов в Венесуэле и объявили о снижении дипломатического присутствия в стране.