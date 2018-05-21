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Взрыв в Королевом Стане: МЧС опубликовал видео
Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало видео с места взрыва на предприятии «Алкид» в Королевом Стане, что под Минском.
Напомним, сегодня при взрыве и пожаре в административно-производственном здании предприятия
По информации медиков, двое пострадавших
Минским РОСК по факту ЧП
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Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало видео с места взрыва на предприятии «Алкид» в Королевом Стане, что под Минском.
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