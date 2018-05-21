Взрыв в Королевом Стане: МЧС опубликовал видео

Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало видео с места взрыва на предприятии «Алкид» в Королевом Стане, что под Минском.

Напомним, сегодня при взрыве и пожаре в административно-производственном здании предприятия пострадали четыре человека . Они были госпитализированы.

По информации медиков, двое пострадавших находятся в реанимации .