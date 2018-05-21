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«Хорошее дело»: в память о жертвах трагедии в Кемерово белорусские мастера выковали вишни
Новости Беларуси. Белорусские мастера в память о погибших на пожаре в Кемерово выковали железные вишни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таким образом кузнецы из Минска, Гродно и Бреста откликнулись на акцию по сбору символичных ягод для мемориала на месте сгоревшего торгового центра.
На вишневом дереве высотой около пяти метров разместят присланные из разных уголков света ягоды.
Василий Сасимов, художник по металлу:
В акции приняли участие кузнечные мастерские из разных городов России, а также зарубежья.
Собрано уже более 100 выкованных вишен. Новые работы приходят каждый день.
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Новости Беларуси. Белорусские мастера в память о погибших на пожаре в Кемерово выковали железные вишни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким...
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