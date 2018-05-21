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В результате взрыва в Королёв Стане пострадали 4 человека. Подробности ЧП
Новости Беларуси. Под Минском произошел взрыв на предприятии по производству битума в деревне Королев Стан, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
После начался пожар. На месте работали 16 расчетов пожарной техники. Четыре человека пострадали, среди них – директор предприятия. Им понадобилась помощь медиков. С травмами различной тяжести пострадавших доставили в больницу.
Предприятие работает более 25 лет. Ранее чрезвычайных ситуаций здесь не возникало. Что стало причиной пожара – выясняют специалисты.
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Новости Беларуси. Под Минском произошел взрыв на предприятии по производству битума в деревне Королев Стан, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Врачи...
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