|
«Наибольший потенциал мы видим в энергетике и агропромышленной сфере»: белорусско-чешский бизнес-форум-2018
Новости Беларуси. Чешские бизнесмены заинтересованы в поиске деловых партнеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минске в 10-й раз проходит форум, на котором предприниматели и государственные предприятия ищут общие точки соприкосновения, тем самым расширяя торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Наиболее перспективными выглядят сферы машиностроения, энергетики, строительства и банковское дело.
Эдуард Муржицки, заместитель министра промышленности и торговли Чешской Республики:
Франтишек Масопуст, председатель правления Торгово-промышленной палаты Чешкой Республики по странам СНГ:
Чехия входит в двадцатку основных торговых партнеров нашей страны. Сотрудничество уже развивается в нефтехимии, сельском хозяйстве и энергетике. Чешский бизнес реализует ряд гидроэнергетических проектов в Полоцке и Гродно, участвует в строительстве Белорусской АЭС. Наши предприятия, в свою очередь, поставляют в эту европейскую страну тракторы, лазеры и бытовую технику.
Сергей Набешко, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты:
23 мая иностранные гости отправятся в Гродно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Наибольший потенциал мы видим в энергетике и агропромышленной сфере»: белорусско-чешский бизнес-форум-2018
Новости Беларуси. Чешские бизнесмены заинтересованы в поиске деловых партнеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске в 10-й раз проходит форум, на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)