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"И девушка-ураган". Белорусские самбисты завоевали 13 медалей на чемпионате Европы

22.05.2018 21:38 — Разное | Tut.by  
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Белорусские самбисты завоевали 13 медалей (2 золотые, 5 серебряных, 6 бронзовых) на чемпионате Европы в Афинах и заняли 3-е место в командном зачете.


Белоруска Татьяна Мацко (вторая слева) — с золотом чемпионата Европы в Афинах. Фото с сайта sambo-fias.org

В мужских соревнованиях по спортивному самбо в активе белорусов 5 наград (1 золото, 2 серебра, 2 бронзы). Чемпионом Европы стал Владислав Саяпин (весовая категоия до 68 кг). Серебро завоевали Тимофей Емельянов (82 кг) и Юрий Рыбак (свыше 100 кг), бронзовые медали добыли Алексей Степаньков (90 кг) и Андрей Казусенок (100 кг).

В женских соревнованиях белоруски завоевали также 5 медалей (1, 2, 2). Золото выиграла Татьяна Мацко (64 кг), серебро завоевали Кристина Казаной (60 кг) и Екатерина Калюжная (свыше 80 кг). Бронза в активе Лейлы Аббасовой (48 кг) и Ксении Данилович (52 кг).

В соревнованиях по боевому самбо — 3 (0, 1, 2) медали. Серебро завоевал Эдуард Муравицкий (74 кг), бронзовыми призерами стали Евгений Алексиевич (82 кг) и Сергей Фирсов (100 кг).

Итоги выступления белорусских сабистов на чемпионате Европы-2018 в интервью для SPORT.TUT.BY подвел главный тренер национальной сборной Вячеслав Кот.


Вячеслав Кот. Фот с сайта mixfight.by

«У нас каждый спортсмен едет за медалью»

— Могли бы выступить еще лучше? Всегда хочется большего. Но когда начинаешь вспоминать, что где-то какую-то медаль упустили, забываешь о том, что завоевали награду там, где, может быть, и не очень рассчитывали.

Самбо в мире в последние годы бурно развивается, особенно после включения в программу Европейских и Азиатских игр. Конкуренция растет на глазах. Подтягиваются те страны, которые раньше не выделялись. Во многих странах команды в целом пусть и не очень сильные, но при этом есть отдельные хорошие борцы, способные выиграть схватку у любого соперника.

Рост конкуренции заставляет нас мобилизовываться еще сильнее, тренироваться с еще большей самоотдачей. Так что наше третье место в командном зачете — это нормальное выступление, но есть желание добиваться большего. У нас каждый спортсмен едет за медалью. И любой из тех, кто на этот раз не показал результат, он хотел и мог это сделать. Но тому могут быть разные причины — где-то сложная жеребьевка, где-то травмы не позволили.

«Уже прикидываем состав на Европейские игры»

— Уже сейчас прикидываем оптимальный состав на Европейские игры, которые пройдут в 2019 году в Минске. Но в некоторых весовых категориях у нас по два ярко выраженных лидера. Кто-то из них сейчас боролся на «Европе», а кто-то поедет на чемпионат мира. Поэтому на ЧЕ у нас не участвовали двукратные чемпионки мира Света Тимошенко и Катя Прокопенко. Чемпионка мира Марина Жарская восстанавливается после травмы.

У мужчин пропускал «Европу» Александр Кокша. В этом весе (до 68 кг) здорово выступил молодой борец Владислав Саяпин, который завоевал золото в одной из самых ровных категорий.

Я не хочу сказать, что те, кто сейчас боролся на чемпионате Европы, слабее тех, кто не поехал. И с прицелом на будущее у нас есть резерв, а также возможность испытать в деле разных кандидатов ближе к Европейским играм. Конкуренция — двигатель прогресса.

К слову, Европейские игры и чемпионат Европы проходят в разных форматах. На Евроигры допускаются только по 8 европейских борцов в каждой весовой категории, исходя из мирового рейтинга. А на «Европу» побольше народу отправится. Но сильнейшие все будут бороться на Европейских играх. А вот ЧЕ многие в следующем году пропустят, потому что в течение месяца два раза выходить на пик формы…

«Это девушка-ураган»

— Отдельно хочется сказать о воспитаннице гродненской школы самбо Тане Мацко. Это девушка-ураган. Она у нас уже двукратная чемпионка мира, и на Европейских играх побеждала. На ЧЕ в Афинах в финале она вышла на российскую спортсменку, которая на последних соревнованиях, сколько мне доводилось видеть, почти все схватки выигрывала болевыми приемами на ногу. Ясно же, что в такой ситуации скажет любой тренер: «Таня, не лезь особо в партер, разбирайся в стойке, потому что с ногами человек хорошо работает». Тем более, что оба наставника россиянки — очень сильные «партеровики» в прошлом. Но надо знать Таню. Она — человек эмоциональный. Первое, что она сделала — сразу запрыгнула на соперницу и «открутила» ей ногу. В общем, добыла победу оружием россиянки. У нас после этого в команде шутили: если хотите, чтобы Таня что-то сделала, скажите ей этого не делать…

О боевом самбо

— Раздел боевого самбо в Беларуси развивается относительно недавно. Чтобы серьезно продвигать этот вид, нужны и солидное финансирование, и основательная система подготовки. Это очень жесткий, контактный вид самбо, травмоопасный. Хотя и очень зрелищный, конечно. Чтобы регулярно добиваться успехов на международном уровне, нужен серьезный подход, как в России, Украине. Мы себе пока не можем такого позволить. Да, у нас есть отдельные спортсмены хорошего уровня, как, например, обладатель Кубка мира и двукратный призер чемпионатов мира Евгений Алексиевич, или Сергей Фирсов, который завоевал бронзу в Афинах. Тот же Эдуард Муравицкий, который здорово бился и стал вице-чемпионом Европы. Но это только отдельные спортсмены.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские самбисты завоевали 13 медалей (2 золотые, 5 серебряных, 6 бронзовых) на чемпионате Европы в Афинах и заняли 3-е место в командном зачете.
 
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