Посетили ветеранов на Городокщине

В преддверии празднования 73-й годовщины Великой Победы ветеранов и участников Великой Отечественной войны, работников тыла, узников, проживающих на территории района, посетили с самими теплыми поздравлениями и подарками представители предприятий и организаций города и района, территориального центра социального обслуживания населения, председатели сельисполкомов, присоединившись к ежегодной республиканской патриотической акции «Дорога к ветерану».

Акцию поддержали председатель райкома профсоюза работников АПК Татьяна Груганова и артисты автоклуба центра традиционной культуры и народного творчества, которые на этой неделе в сопровождении заведующей Езерищенским филиалом ТЦСОН побывали у ветеранов, проживающих в Езерище.

Подробнее читайте в № 36 от 15 мая 2018 г.



