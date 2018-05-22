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Руководители компании из Белыничей арестованы за неуплату налогов в особо крупном размере

22.05.2018 21:51 — Разное | Навiны  
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В Белыничах финансовая милиция выявила уклонение от уплаты 64,8 тыс. рублей налогов руководством общества с ограниченной ответственностью, занимающегося производством бетона. Также вскрыты факты злоупотребления служебными полномочиями.

Как сообщил БелаПАН заместитель начальника управления ДФР по Могилевской области Александр Шаройкин, 50-летний директор ООО, действуя совместно со своим заместителем, давал указания подчиненным работникам не отражать по бухгалтерскому учету общества выручку, полученную с июня 2014 по март 2017 года от реализации строительных материалов в адрес физических лиц на общую сумму 215,8 тыс. рублей.

Наличные денежные средства принимались без применения кассового оборудования и без отражения по данным бухгалтерского учета общества. Соответственно с вышеуказанной суммы не были уплачены в бюджет налоги в сумме 64,8 тыс. рублей.

Кроме того, по словам Шаройкина, не оплатив специальное разрешение на проезд тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, обвиняемые организовали выполнение 183 заданий по перевозке цемента с превышением допустимых параметров общей массы транспортного средства, чем причинили ущерб государству в сумме более 25 тыс. рублей.

Управление Следственного комитета по Могилевской области возбудило в отношении директора, заместителя и главного бухгалтера ООО дело по ч. 2 ст. 243, ч. 3 ст. 424 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере; злоупотребление служебными полномочиями).

«В ходе следствия обвиняемые активно способствуют возмещению вреда, в связи с чем частично погасили причиненный ущерб государству в сумме 30 тыс. рублей. На имущество обвиняемых стоимостью порядка 100 тыс. рублей наложен арест», — сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк, отметив, что в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

 

 
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В Белыничах финансовая милиция выявила уклонение от уплаты 64,8 тыс. рублей налогов руководством общества с ограниченной ответственностью, занимающегося...
 
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