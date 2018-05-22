Бизнес-ассоциации выступили против увеличения порога роста крупных сетей





Ведущие бизнес-ассоциации выступили против повышения порогового значения размера доли субъекта торговли в объеме розничного товарооборота продовольственных товаров.

Минский столичный союз предпринимателей и работодателей направил в Министерство антимонопольного регулирования торговли письмо, в котором высказался категорически против повышения порогового значения размера доли субъекта торговли в объеме розничного товарооборота продовольственных товаров в соответствующих административно-территориальных единицах. Письмо также подписали руководители Белорусского союза предпринимателей, Республиканской конфедерации предпринимательства, Бизнес-союза промышленников и предпринимателей имени профессора Кунявского, Белорусской научно-промышленной ассоциации.

Как отмечается в письме, инициаторы повышения порога для роста крупных торговых сетей не представили серьезных обоснований необходимости такого осуществления.

"Также отсутствует оценка регулирующего воздействия последствий от повышения порогового значения (в т.ч. каким образом это отразится на состоянии конкурентной среды в тех или иных регионах, на уровне цен для конечных потребителей, на уровне поступления налогов в местные бюджеты, на уровне развития малого и среднего предпринимательства, как в торговой сфере, так и в сфере производства и оптовой торговли продуктами питания)", - отмечается в документе.

По оценке экспертов МССПР доля крупных сетей (от 20 магазинов) в общем товарообороте продуктами питания страны уже превышает 70%. Иными словами, даже установленное пороговое значение в 20% не является ограничивающим фактором для стремительного увеличения доли крупных сетей в товарообороте страны в последние годы. Во многих районных центрах страны уже наблюдается доля одной крупной сети, превышающая 20% в общем товарообороте, что привело к массовому закрытию торговых объектов субъектов МСП, Белкоопсоюза, снижению поступлений в местные бюджеты.

"С учетом выручек аффилированных структур доля одной крупной сети в ряде районов превышает 45-50% общего товарооборота продуктов питания", - отмечают бизнес-союзы.

По мнению авторов письма, существующая структура розничной торговли продуктами питания негативным образом влияет на состояние конкурентной среды на многих рынках Беларуси, развития малого и среднего предпринимательства, финансового состояния производителей и переработчиков продуктов питания.

"Считаем, что для устойчивого сбалансированного развития необходимо создание прежде всего реально равных, а не декларированных условий хозяйствования для крупных и малых предприятий как в торговой, так и производственной сферах. Повышение порогового значения общую ситуацию значительно ухудшит", - констатируют бизнес-союзы.