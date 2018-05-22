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Трамп заявил о возможности переноса встречи с Ким Чен Ыном с 12 июня на более поздний срок

22.05.2018 21:19 — Разное | Интерфакс  
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Президент США Дональд Трамп во вторник сообщил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном может быть перенесена на более поздний срок, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Встреча может не состояться 12 июня", - заявил президент США, отметив, что саммит может пройти позже.

Вместе с тем, Белый дом продолжает подготовку к встрече, которая запланирована в Сингапуре, сообщил Д.Трамп.

Ранее сообщалось, что переговоры президента США и лидера КНДР запланированы на 12 июня. Они должны состояться в Сингапуре.

Вместе с тем, на минувшей неделе северокорейские СМИ сообщили, что Пхеньян может отказаться от саммита в знак протеста против учений Вашингтона и Сеула.

 
 
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Президент США Дональд Трамп во вторник сообщил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном может быть перенесена на более поздний срок, сообщает агентство...
 
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