ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"На него это не похоже". Лукашенко сумел удивить болельщиков

22.05.2018 22:16 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото с сайта pressball.by
Белорусы ждали от главы государства оправданного разноса, а увидели человека, старательно подбирающего слова.

Напомним, сборная Беларуси, проиграв все матчи на чемпионате мира по хоккею, вылетела из высшего дивизиона. Болельщики и не только с интересом ждали, как же этот факт прокомментирует Александр Лукашенко. Глава государства рвет и мечет по поводу куда менее серьезных неудач, поэтому белорусы предвкушали небывалый разнос, который потянул бы на отдельное шоу.

Лукашенко держал паузу целую неделю. Наконец во вторник он принял с докладом министра Игоря Шуневича, который является также председателем наблюдательного совета хоккейного клуба «Динамо-Минск». Обсуждения ситуации в «президентском» виде спорта было не избежать.

"На него это не похоже". Лукашенко сумел удивить болельщиков

Фото: БЕЛТА

Но то, что услышали болельщики, не совпало с их ожиданиями. Глава государства высказался неожиданно сдержанно. На форумах не скрывали своего разочарования (цитируется по talks.by и by.tribuna.com).

«И это все, что он мог сказать? Я расстроен».


«Так кого уволят или посадят? Тема не раскрыта».


«Нетипичное поведение для руководителя, который вложил столько не своих денег».


«Так, а кто будет отвечать за провал сборной??? Кто отчитается за потраченные государственные средства, затраченные на подготовку??? Это получается, что отрицательный результат – это тоже результат??? Получается, я могу не ходить на работу, ничего не делать и при этом я должен получить свою зарплату???»


«Это критика Григорьевича? Слабо, очень слабо. На него это не похоже».


«Как-то в этот раз без блеска и грома :) Без кулаками по столу. Устал?»


Лукашенко, правда, попытался определить виновных, но сделал это довольно вяло.

– Федерация хоккея все больше кивает на «Динамо», что клуб не выполняет своих обязательств, – сказал он, подразумевая недостаток хоккеистов высокого уровня в сборной, которые по задумке должны были «обкатываться» в «Динамо».

После этого было бы логично, чтобы последовала критика в адрес Игоря Шуневича, который уже четыре года возглавляет наблюдательный совет «Динамо». Но этого не произошло.

Впрочем, и при других обстоятельствах глава государства не покушался на авторитет министра внутренних дел. Выступление «Динамо» в последнее время никак не назовешь успешным. Лукашенко даже отмечал, что на игру команды «стыдно было смотреть». Но руководителя клуба он при этом не критиковал.

При этом весьма сдержанным словам главы государства есть объяснение. Ведь это именно он додумался поставить во главе «Динамо» милиционера Шуневича, а во главе Федерации хоккея – чиновника Семена Шапиро.

Вряд ли они сами напрашивались на удивительные для них должности. Раскритиковать и уволить этих управленцев, помимо прочего, означает признать ошибочность своих весьма странных решений. Но что-то не припоминается, чтобы ранее Лукашенко брал на себя ответственность за провалы.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 99
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы ждали от главы государства оправданного разноса, а увидели человека, старательно подбирающего слова.
 
Новости дня
Новости разные
 
Алесь Путило: В Беларуси не будет нормального хоккея при этой системе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика