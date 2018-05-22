В Слонимском районе трактористы устроили забастовку

«Ну, будем снова какие-то меры принимать, будем бастовать и что-то решать, потому что все, кто здесь работают под его руководством, работать дальше не хотят».

– говорит председатель Слонимского исполкомаЗабастовка. Геннадий Хомич пытается погасить конфликт между работниками и руководителем агрохозяйства «Новодевятковичи», где трактористы отказались выходить на работу.– заявляет председатель Слонимского исполкома.На что механизатор отвечает:Работники возмущены отношением к ним руководителя агропредприятияи решили добиваться его отставки.рассказывает тракторист-машинистНа вопрос, что будет, если руководителя не уволят, отвечает:Председатель исполкома уговорил трактористов выйти на работу. Сам Владимир Акулич на встрече не присутствовал, так как на больничном.Год назад предприятие «Новодевятковичи» объявили банкротом, на тот момент задолженность перед кредиторами составляла около $ 5,5 млн. До 2020 года на предприятии ввели санацию.– отмечает животноводБанкротов в Слонимском районе – 6 из 14-ти хозяйств. Согласно решению суда, оснований для ликвидации предприятия нет.– говорит главный агроном агрохозяйстваПравда, хорошие зарплаты получали единицы и только во время посевной. Зиму же трактористы просидели почти без работы и без денег. Средняя зарплата на предприятии близка к минималке.Как только узнали, что съемочная группа «Белсата» приехала разговаривать с трактористами, сюда же приехало руководство хозяйства, а также представители исполкома, и запретили журналистам проводить съемки. Запретили разговаривать с трактористами, а сами отказались давать комментарии.Ведь нет информации – нет проблемы. А вот гласность заставляет чиновников эти проблемы решать, и жителям Новодевятковичей это хорошо известно. Полгода назад сельчане протестовали после того, как им запрещали держать свиней. Тогда после собраний и сюжетов в СМИ вопрос решился в пользу жителей.