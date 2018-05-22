Не отнимай у себя завтра!

В период 18 по 31 мая в Республике Беларусь проводится информационно-образовательная акция «Беларусь против табака».





Целью проведения акции является профилактика заболеваний, причинно связанных с табакокурением, и предотвращение наносимого ими социально-экономического ущерба, повышение уровня информированности населения в отношении пагубных последствий потребления табака для устойчивого развития страны, в том числе для здоровья и экономического благополучия граждан, а так же мотивация на ведение здорового образа жизни.

Табакокурение — яд, который не действует сразу. Курение — час за часом, день за днем, месяц за месяцем, год за годом постепенно разрушает здоровье беззаботных курильщиков. Чем чаще человек курит, тем больше никотина поступает в его организм. Даже при выкуривании одной пачки сигарет за короткое время может наступить тяжелое отравление и даже смерть. Ущерб и смертные случаи, связанные с табаком – это не только статистика, это трагедия. Многие курильщики считают, что прекратив курить, можно заболеть. Это неверно, так как отказ от яда никогда не вреден. Правда, резкое изменение любого режима, отказ от стойкого стереотипа поведения в пожилом возрасте всегда сложен, поэтому в период, когда человек бросает курить, рекомендуется наблюдение врача. Распространено мнение, что с прекращением курения человек полнеет. Действительно, в первые недели наблюдается прибавка в весе за счет снижения активности общего обмена веществ, но в дальнейшем обмен веществ восстанавливается.

Одной из основных причин начала табакокурения является любопытство. Другая причина начала курения в молодом возрасте — подражание взрослым. В некурящих семьях курящими становятся не более 25% детей, в курящих семьях это число превышает 50%. Привычка курить настолько прочно вошла в быт, что внешне приобретает вид необходимой жизненной потребности. Многие и часа не могут обойтись без сигареты. Курят утром после пробуждения, до и после еды, на отдыхе и в напряженном умственном труде, в традиционном «перекуре» после физической работы и в конце дня — на сон грядущий. Очень быстро вырабатывается своеобразный рефлекс курения, когда вид красиво оформленной пачки сигарет, запах ароматного дыма и другие атрибуты курения делают молодого парня или девушку заядлым курильщиком.

Рак у курящих людей возникает в 20 раз чаще. Чем дольше человек курит, тем больше у него шансов умереть от этого тяжёлого заболевания. Статистические исследования показали, что у курящих людей часто встречаются раковые опухоли и других органов — пищевода, желудка, гортани, почек. У курящего не редко возникает рак нижней губы вследствие канцерогенного действия экстракта, скапливающегося в мундштуке трубки. Очень часто курение ведет к развитию хронического бронхита, сопровождающегося постоянным кашлем и неприятным запахом изо рта. В результате хронического воспаления бронхи расширяются, образуются бронхоэктазы с тяжёлыми последствиями — пневмосклерозом, эмфиземой легких, с так называемым легочным сердцем, ведущего к недостаточности кровообращения. Это и определяет внешний вид заядлого курильщика: хриплый голос, одутловатое лицо, одышка. Велика роль табакокурения и в возникновении туберкулёза. Так, 95 из 100 человек, страдающих им, к моменту начала заболевания курили. Часто курящие испытывают боли в сердце. Это связано со спазмом коронарных сосудов, питающих мышцу сердца с развитием стенокардии (коронарная недостаточность сердца). Инфаркт миокарда у курящего встречается в 3 раза чаще. Курение может быть и главной причиной стойкого спазма сосудов нижних конечностей, способствующего развитию облитерирующего эндартериита, поражающего преимущественно мужчин. Это заболевание ведет к нарушению питания, гангрене и в итоге к ампутации нижней конечности. От веществ, содержащихся в табачном дыму, страдает также пищеварительный тракт, в первую очередь зубы и слизистая оболочка рта. Никотин увеличивает выделение желудочного сока, что вызывает ноющие боли под ложечкой, тошноту и рвоту. Эти признаки могут быть проявлением: гастрита, язвенной болезни желудка, которые у курящего человека возникают гораздо чаще.

Давайте теперь подумаем, как же бросить курить. Способ постепенного отказа от курения представляется малоперспективным. С него можно начать, если Вы курите очень много (пачку и более в день). По — настоящему бросить курить Вы сможете, только если соберете свою волю в кулак и в один прекрасный день откажетесь от сигарет навсегда. Чтобы бросить курить, самое главное — очень этого захотеть. Самым распространенным способом является замена курения применением никотиносодержащих средств. Это никотиновые пластыри, жевательные резинки, ингаляторы. Механизм их действия одинаков: они обеспечивают доступ никотина в организм, защищая тем самый человека от неприятного абстинентного синдрома. При этом стимулирующий эффект никотина на сердечно — сосудистую систему сохраняется, однако в организм больше не поступает содержащиеся в табачном дыму токсины. Эти средства можно применять достаточно долго, пока тяга к сигаретам не пропадет. Другими способами, помогающими бросить курить, являются применение специальных лекарственных препаратов (по рекомендации врача). Они не содержат никотина, являются антидепрессантами, восстанавливающими душевное равновесие в начальный период отказа от курения. Возможно также полоскание рта специальными растворами, вызывающими отвращение к курению. К альтернативным методам отказа от курения относятся иглотерапия (рефлексотерапия) и гипноз. При иглотерапии иголки вводятся в ушную раковину, воздействуя на определенные структуры головного мозга. В результате разрушается «рефлекс курильщика». Метод гипноза заключается в том, что, доведя пациента до состояния релаксации, врач внушает, что ему противно курение. Считается, что в момент проявления тяги к курению, пациент «вспомнит» эти установки. Коэффициент успеха, согласно контрольным проверкам, составляет 30%.





Помощник врача-гигиениста Цеван Елена