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Чемпионат Беларуси по футболу: «Шахтёр» обыграл «Городею», «Ислочь» сыграла вничью с «Лучом»
На белорусских стадионах продолжаются матчи 8-го тура чемпионата страны по футболу.
22 мая в центре внимания были два поединка. В одном из них «Шахтёр» на последних минутах вырвал три очка в гостевой дуэли с «Городеей». Победный гол на счету Дениса Лаптева.
В более поздней игре «Ислочь» и минский «Луч» поразили ворота друг друга по разу – 1:1. 23 мая тур завершится матчами «Слуцк» – «Динамо-Брест» и «Динамо-Минск» – БАТЭ.
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На белорусских стадионах продолжаются матчи 8-го тура чемпионата страны по футболу.
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