Чемпионат Беларуси по футболу: «Шахтёр» обыграл «Городею», «Ислочь» сыграла вничью с «Лучом»

На белорусских стадионах продолжаются матчи 8-го тура чемпионата страны по футболу.

22 мая в центре внимания были два поединка. В одном из них «Шахтёр» на последних минутах вырвал три очка в гостевой дуэли с «Городеей». Победный гол на счету Дениса Лаптева.

В более поздней игре «Ислочь» и минский «Луч» поразили ворота друг друга по разу – 1:1. 23 мая тур завершится матчами «Слуцк» – «Динамо-Брест» и «Динамо-Минск» – БАТЭ.