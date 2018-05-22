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Чемпионат Беларуси по футболу: «Шахтёр» обыграл «Городею», «Ислочь» сыграла вничью с «Лучом»

22.05.2018 22:54 — Разное | ОНТ  
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На белорусских стадионах продолжаются матчи 8-го тура чемпионата страны по футболу.

22 мая в центре внимания были два поединка. В одном из них «Шахтёр» на последних минутах вырвал три очка в гостевой дуэли с «Городеей». Победный гол на счету Дениса Лаптева.

В более поздней игре «Ислочь» и минский «Луч» поразили ворота друг друга по разу – 1:1. 23 мая тур завершится матчами «Слуцк» – «Динамо-Брест» и «Динамо-Минск» – БАТЭ.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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На белорусских стадионах продолжаются матчи 8-го тура чемпионата страны по футболу.
 
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