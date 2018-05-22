ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил производственно-технической дисциплины»: СК о взрыве в Королёвом Стане

22.05.2018 22:35 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. По факту взрыва в деревне Королев Стан возбуждено уголовное дело. Весь день там работала следственно-оперативная группа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причины и обстоятельства ЧП выясняются. Взрыв и пожар произошли на предприятии по производству битума под Минском. Огонь удалось потушить менее чем за полчаса. Корреспондент Татьяна Ревизоре попыталась восстановить события.

«Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил производственно-технической дисциплины»: СК о взрыве в Королёвом Стане

Очевидцы о взрыве в Королёв Стане: «Вдруг – ууухх! Взрыв такой конкретный, и потом чёрное облако пошло»

Весь день на месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По факту взрыва на заводе заведено уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил производственно-технической дисциплины»: СК о взрыве в Королёвом Стане

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета Беларуси по Минской области:
Минским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил производственно-технической дисциплины, а так же нарушение правил безопасности взрывоопасных работ, повлекших по неосторожности причинение телесных повреждений.

«Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил производственно-технической дисциплины»: СК о взрыве в Королёвом Стане

Врачи рассказали о состоянии пострадавших от взрыва на заводе в деревне Королёв Стан

Впереди у следователей много работы. Предстоит опросить свидетелей, работников и руководство предприятия. На данный момент изымаются документы и оборудование. Свет на дело прольет ряд экспертиз.

 
 
Ссылка на источник 117
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. По факту взрыва в деревне Королев Стан возбуждено уголовное дело. Весь день там работала следственно-оперативная группа, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Груженый МАЗ протаранил легковушку. Страшная авария на Партизанском проспекте попала на видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика