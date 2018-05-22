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Груженый МАЗ протаранил легковушку. Страшная авария на Партизанском проспекте попала на видео

22.05.2018 22:26 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Страшная авария произошла утром 22 мая на Партизанском проспекте. Груженый МАЗ протаранил легковой автомобиль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Груженый МАЗ протаранил легковушку. Страшная авария на Партизанском проспекте попала на видео

По словам очевидцев, 21-летний водитель грузовика ехал со стороны МКАД в направлении Селицкого и попытался проскочить перекресток, когда уже загорелся красный.

Груженый МАЗ протаранил легковушку. Страшная авария на Партизанском проспекте попала на видео

В это время начал движение легковой автомобиль. Удар оказался настолько мощным, что от машины осталась груда металла. 33-летний водитель погиб на месте.

Груженый МАЗ протаранил легковушку. Страшная авария на Партизанском проспекте попала на видео

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Все детали аварии выясняются.

 
 
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Новости Беларуси. Страшная авария произошла утром 22 мая на Партизанском проспекте. Груженый МАЗ протаранил легковой автомобиль, сообщили в программе «Столичные...
 
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