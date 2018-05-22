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Игорь Шуневич: Мы смогли путем жестких, где-то неординарных мер значительно уменьшить наркоугрозу в стране

22.05.2018 23:13 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. По итогам доклада Александру Лукашенко Игорь Шуневич отметил, что снизить уровень преступлений, связанных с наркотиками, удалось путем жестких, а иногда и нестандартных мер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко потребовал строго дифференцировать ответственность потребителей и поставщиков наркотиков

Игорь Шуневич: Мы смогли путем жестких, где-то неординарных мер значительно уменьшить наркоугрозу в стране

Статистика говорит, что они себя оправдали. А если говорить о разделении ответственности между поставщиками и потребителями незаконных веществ, то она в некоторой степени уже внедрена. Министр также доложил Президенту о международном сотрудничестве правоохранителей.

Игорь Шуневич: Мы смогли путем жестких, где-то неординарных мер значительно уменьшить наркоугрозу в стране

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:
Основные тренды, которые наметились с конца 2017 – начала 2018 года, они сохраняются. Это снижение общего уровня преступности. Пусть и меньшими темпами, но, тем не менее, имеет место быть.

Отдельно доложил ситуацию по борьбе с наркотиками в стране. Мы смогли путем жестких, где-то неординарных правовых и практических мер наркоугрозу в стране уменьшить, причем значительно. Вывести на такой уровень, который позволят говорить о том, что мы адекватно отреагировали на вызовы и угрозы, созданные наркоэкспансией в нашем государстве.

 
 
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Новости Беларуси. По итогам доклада Александру Лукашенко Игорь Шуневич отметил, что снизить уровень преступлений, связанных с наркотиками, удалось путем жестких,...
 
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