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Стадион брестского "Динамо" планируют назвать в честь шейха Зайд ибн Султан Аль Нахайяна

23.05.2018 01:08 — Разное | Tut.by  
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Стадион брестского «Динамо» получит имя «Зайд». Об этом на проходившей в Абу-Даби пресс-конференции в честь назначения Диего Марадоны председателем правления белорусского клуба объявил представитель Белорусско-эмиратского делового союза Сейф Таджеддин.


ОСК «Брестский», на котором выступает «Динамо».

Логотип брестского «Динамо» был размещен на мероприятии на фоне портрета шейха Зайд ибн Султан Аль Нахайяна — президента ОАЭ с 1971 по 2014. В этом году ему исполнилось бы ровно 100 лет.

В то же время издание Al-Ain, представители которого посетили пресс-конференцию, уточняет, что стадион будет не только переименован в честь шейха, но и модернизирован. В заметке не уточняется, идет ли речь об ОСК «Брестский», но сообщается именно о переименовании.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Также было объявлено о развитии футбольного туризма между ОАЭ и Беларусью.

 
 
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Стадион брестского "Динамо" получит имя "Зайд". Об этом на пресс-конференции в честь назначения Диего Марадоны председателем правления белорусского клуба объявил...
 
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