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Стадион брестского "Динамо" планируют назвать в честь шейха Зайд ибн Султан Аль Нахайяна
Стадион брестского «Динамо» получит имя «Зайд». Об этом на проходившей в Абу-Даби пресс-конференции в честь назначения Диего Марадоны председателем правления белорусского клуба объявил представитель Белорусско-эмиратского делового союза Сейф Таджеддин.
Логотип брестского «Динамо»
В то же время издание
Также было объявлено о развитии футбольного туризма между ОАЭ и Беларусью.
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Стадион брестского "Динамо" получит имя "Зайд". Об этом на пресс-конференции в честь назначения Диего Марадоны председателем правления белорусского клуба объявил...
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