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Марадона: Неймар и Месси - пока не уровень брестского "Динамо", но мы соберем хорошую команду
Во время пресс-конференции в Абу-Даби чемпион мира-1986 Диего Марадона был представлен в качестве председателя правления брестского «Динамо».
Марадона отметил, что он впервые в своей жизни будет работать на этой должности.
— Это новый вызов для меня, но я не собираюсь запираться в кабинете. Буду работать вместе с командой на стадионе, буду давать «Динамо» все лучшее, чтобы клуб был более конкурентоспособным. Для меня главное, что у футболистов есть энтузиазм. Я буду работать и с маленькими игроками из академии «Динамо».
Диего Марадона рассказал и о том, кем будет комплектовать команду в период дозаявок.
— Для начала нужно присмотреться к тем, кто есть в нашем распоряжении, увидеть сильные и слабые стороны «Динамо». В будущем можно усиливаться и футболистами с ОАЭ, и с Италии, и с Аргентины. Конечно, Неймар и Месси пока слишком далекий от нас уровень, но не сомневаюсь, что «Динамо» сможет собрать боеспособный состав.
Перевод: Александра Дмитренок
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Во время пресс-конференции в Абу-Даби чемпион мира-1986 Диего Марадона был представлен в качестве председателя правления брестского "Динамо".
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