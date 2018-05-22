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В Чернобыльской зоне задержали двух белорусов
В компании из четырёх туристов-экстремалов, незаконно находившихся в зоне отчуждения, оказались 41-летняя женщина и 15-летний подросток из Беларуси.
Сталкеров задержали украинские пограничники. Кроме белорусов в группе было двое мужчин из Киева. Документов и разрешения на пребывания в опасной зоне у них при себе не было. В отношении всех задержанных были составлены протоколы за нарушение требований режима радиационной безопасности в местности, подвергшейся радиоактивному загрязнению.
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В компании из четырёх туристов-экстремалов, незаконно находившихся в зоне отчуждения, оказались 41-летняя женщина и 15-летний подросток из Беларуси.
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