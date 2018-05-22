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В Минске 17-летний подросток угнал и разбил микроавтобус
Юный ученик одного из столичных колледжей угнал микроавтобус и попал на нём в ДТП, после чего скрылся с места преступления, а машину вернул туда же, где её взял.
Парень рассказывает, что возвращался домой от друга и дёргал за ручки припаркованные вдоль дороги машины. Микроавтобус оказался незапертым. Ключ зажигания нашёлся в бардачке, но завести мотор юноша смог лишь тогда, когда открыл капот и присоединил клемму к аккумулятору.
В Заводском районе угонщик попал в ДТП. Он скрылся с места происшествия и пригнал машину на то же место, где её нашёл.
Утром хозяин микроавтобуса обнаружил свой автомобиль разбитым и обратился в милицию.
Правоохранители сообщили, что вычислили преступника по отпечаткам пальцев, которые тот оставил в салоне микроавтобуса. В отношении парня возбудили уголовное дело.
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Юный ученик одного из столичных колледжей угнал микроавтобус и попал на нём в ДТП, после чего скрылся с места преступления, а машину вернул туда же, где её взял.
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