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В Минске 17-летний подросток угнал и разбил микроавтобус

23.05.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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Юный ученик одного из столичных колледжей угнал микроавтобус и попал на нём в ДТП, после чего скрылся с места преступления, а машину вернул туда же, где её взял.

Парень рассказывает, что возвращался домой от друга и дёргал за ручки припаркованные вдоль дороги машины. Микроавтобус оказался незапертым. Ключ зажигания нашёлся в бардачке, но завести мотор юноша смог лишь тогда, когда открыл капот и присоединил клемму к аккумулятору.

В Заводском районе угонщик попал в ДТП. Он скрылся с места происшествия и пригнал машину на то же место, где её нашёл.

Утром хозяин микроавтобуса обнаружил свой автомобиль разбитым и обратился в милицию.

Правоохранители сообщили, что вычислили преступника по отпечаткам пальцев, которые тот оставил в салоне микроавтобуса. В отношении парня возбудили уголовное дело.

 
 
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​Юный ученик одного из столичных колледжей угнал микроавтобус и попал на нём в ДТП, после чего скрылся с места преступления, а машину вернул туда же, где её взял.
 
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