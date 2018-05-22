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В Гомеле мужчина купил морскую капусту и сломал о камень четыре зуба

23.05.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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Компания производитель согласилась оплатить лечение только одного сломанного зуба.

18 мая житель Гомеля купил упаковку морской капусты, но насладиться ею ему не удалось – в ламинарии обнаружилось несколько камешков, о которые мужчина повредил зуб.

О травме он сообщил производителю. В компании встали на сторону потребителя и пообещали оплатить ему восстановление сломанного резца. При осмотре у стоматолога выяснилось, что сломан не один, а четыре зуба. Но в компании компенсировать восстановление остальных зубов отказались, сославшись на то, что первоначально мужчина заявил о травме лишь одного.

Гомельчанин намерен обратиться в суд. Он признаётся, что больше всего его расстраивает, что на морскую капусту он потратил меньше рубля, а за восстановление челюсти придётся заплатить 1200.

 
Теги: Гомель
 
 
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​Компания производитель согласилась оплатить лечение только одного сломанного зуба.
 
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