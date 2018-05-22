Глава МВД Игорь Шуневич объяснил необходимость слежки за гражданами

Глава милицейского ведомства считает, что глобальная система видеомониторинга поможет повысить безопасность и поспособствует раскрытию преступлений.

«Система видеомониторинга зарекомендовала себя положительно во многих странах. Это не наше ноу-хау. У нас она также сыграла значительную положительную роль при обеспечении безопасности на чемпионате мира по хоккею. Все преступления тогда на спортивных мероприятиях, их было не много, были раскрыты с помощью видеомониторинга. В целом же глобальная система видеомониторинга позволит на порядок повысить уровень безопасности в нашем государстве, не только по линии МВД, но и МЧС, Минздрава и т.д.», − говорит Игорь Шуневич.

Сейчас видеокамерами оснащено несколько десятков тысяч различных объектов. В разработке находится организация полного покрытия территории страны.