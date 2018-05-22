Виктория Азаренко вошла в ТОП-100 самых популярных спортсменов мира

Белорусская теннисистка вошла в сотню самых популярных спортсменов планеты по версии телеканала ESPN.

Спортивный телеканал изучил индекс популярности всех спортсменов мира, руководствуясь в своих расчётах запросами в поисковых системах и упоминаниями в социальных сетях.

На первом месте списка оказался португальский футболист Криштиану Роналду из «Реала», второе место принадлежит баскетболисту «Кливленд Кавальерс» Леброну Джеймсу, а замыкает тройку ещё один футболист – играющий за «Барселону» аргентинец Лионель Месси.

В сотне лучших оказалась и Виктория Азаренко. Наша соотечественница занимает в рейтинге 98-ую строчку.