Интерес иностранных инвесторов к Беларуси растет вместе со страхом все потерять





Зарубежных инвесторов отпугивает от Беларуси краткосрочность экономических прогнозов, отсутствие точной достоверной информации по позиции ключевых регуляторов, планам правительства и другим вопросам.

Чего хочет инвестор?

Об актуальности вопроса привлечения иностранных инвестиций руководством страны говорится достаточно давно. Также давно всем понятно и то, что нужно зарубежному инвестору: понятные правила игры, прозрачная законодательная система, а также льготные режимы, которые доступны только резидентам данной юрисдикции.

При этом, как отметила в беседе с «Ежедневником» управляющий партнер компании «COBALT» в Беларуси Дарья Жук, очень важно, чтобы потенциальный инвестор был убежден в существовании в стране рынка сбыта.

И как раз сегодня, по мнению эксперта, в условиях европейских санкций против России, Беларусь становится популярна в качестве юрисдикции.

«Если здесь открыть даже небольшое собственное производство, вот этот лейбл «сделано в Беларуси» позволяет экспортировать продукцию в Россию. Иными словами, мы, как рынок сбыта в составе ЕАЭС, становимся весьма привлекательны», – убеждена юрист.

В целом Дарья Жук констатировала, что Беларусь была интересна для статических инвесторов в 2010-2015 годы, когда активно развивалась господдержка на основании инвестиционных договоров. Многие проекты были реализованы иностранными топовыми компаниями именно тогда.

«Они в то время получали бесплатно землю, фактически без аукциона, возможность строить параллельно с проектированием и т.п. А потом пришел кризис, а за ним и спад интересов, кто-то уходит из Беларуси даже сейчас. Но с другой стороны, намечается тренд, примерно с конца прошлого года, на восстановление рынка», – рассказала Дарья Жук.

Кто остался и кто приходит?

«Так, сейчас у нас в компании несколько проектов по субконтрактному производству. Например, итальянский завод хочет у нас делать моцареллу, именно с перспективой на Россию. То есть «молочка», пищевая продукция, все то, что попало под санкции, является перспективным сегодня в плане инвестиций», – рассказала Дарья Жук.

По ее словам, все те, кто присутствовал в Беларуси давно и по-крупному, кто наработал производственные мощности, никуда не уходят, и даже, наоборот, продолжают инвестировать.

Кроме этого, наблюдается интерес со стороны тех инвесторов, кто столкнулся со сложностями в Украине и России, а учитывая серьезную конкуренцию в европейских странах, они ищут новые рынки и готовы прийти в Беларусь.

«Что же касается Декрета №8, не могу сказать, что иностранные компании верят в Беларусь как в какой-то криптохаб. Часто слышу от них: что такого мы можем сделать в Беларуси, чего не сможем сделать в той же Эстонии или Швейцарии?», – отметила юрист.

Что останавливает инвесторов?

Говоря о привлекательности Беларуси для инвесторов, экспертами отмечается, что, с одной стороны, инвесторы довольны тем, что в Беларуси невысокая конкуренция, и даже есть ниши, где вообще нет ключевых игроков. А с другой стороны, по словам Дарьи Жук, это часто подразумевает, что именно там государство имеет свои активы или интересы, что означает конкуренцию с самим государством, а это уже создает определенные проблемы.

То же самое происходит и с белорусским законодательством, полагает Дарья Жук. Вроде, оно все время меняется и постоянно либерализуется, и это, конечно, плюс. А в тоже самое время постоянные изменения в законодательстве явно не способствуют притоку инвестиций.

«Ведь инвестор мог рассчитывать через какое-то время на определенную доходность, он все просчитал, взял кредит в банке. А потом раз и все поменялось, и то, что он напрогнозировал, может не сложиться», – сказала она.

Отпугивает, по мнению юриста, инвесторов и определенная краткосрочность экономических прогнозов в стране, отсутствие точной достоверной информации по позиции ключевых регуляторов, планам правительства, по вопросам, какой будет курс и т.д.

При этом, уверена Дарья Жук, сказать, что в Беларуси все безнадежно – будет неправильно. Есть и интерес, особенно в случаях, когда появляются кредиты и программы под регионы или отдельные отрасли экономики.

«Я думаю, мы на пороге крупных проектов, но опять лишь в том случае, если будет политическая воля. Вот, например, до сих пор в Администрации президента лежит проект указа по трассе М10.Ведь о планах реконструкции данной трассы с привлечением частных инвестиций в рамках государственно-частного партнерства известно очень давно. Даже собран пул готовых участвовать. И мне каждый раз стыдно отвечать этим компаниям, что до сих пор нет никакой информации по проекту», – отметила эксперт.