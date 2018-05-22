ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Интерес иностранных инвесторов к Беларуси растет вместе со страхом все потерять

23.05.2018 00:24 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Интерес иностранных инвесторов к Беларуси растет вместе со страхом все потерять

Зарубежных инвесторов отпугивает от Беларуси краткосрочность экономических прогнозов, отсутствие точной достоверной информации по позиции ключевых регуляторов, планам правительства и другим вопросам.

Чего хочет инвестор?

Об актуальности вопроса привлечения иностранных инвестиций руководством страны говорится достаточно давно. Также давно всем понятно и то, что нужно зарубежному инвестору: понятные правила игры, прозрачная законодательная система, а также льготные режимы, которые доступны только резидентам данной юрисдикции.

При этом, как отметила в беседе с «Ежедневником» управляющий партнер компании «COBALT» в Беларуси Дарья Жук, очень важно, чтобы потенциальный инвестор был убежден в существовании в стране рынка сбыта.

И как раз сегодня, по мнению эксперта, в условиях европейских санкций против России, Беларусь становится популярна в качестве юрисдикции.

«Если здесь открыть даже небольшое собственное производство, вот этот лейбл «сделано в Беларуси» позволяет экспортировать продукцию в Россию. Иными словами, мы, как рынок сбыта в составе ЕАЭС, становимся весьма привлекательны», – убеждена юрист.

В целом Дарья Жук констатировала, что Беларусь была интересна для статических инвесторов в 2010-2015 годы, когда активно развивалась господдержка на основании инвестиционных договоров. Многие проекты были реализованы иностранными топовыми компаниями именно тогда.

«Они в то время получали бесплатно землю, фактически без аукциона, возможность строить параллельно с проектированием и т.п. А потом пришел кризис, а за ним и спад интересов, кто-то уходит из Беларуси даже сейчас. Но с другой стороны, намечается тренд, примерно с конца прошлого года, на восстановление рынка», – рассказала Дарья Жук.

Кто остался и кто приходит?

«Так, сейчас у нас в компании несколько проектов по субконтрактному производству. Например, итальянский завод хочет у нас делать моцареллу, именно с перспективой на Россию. То есть «молочка», пищевая продукция, все то, что попало под санкции, является перспективным сегодня в плане инвестиций», – рассказала Дарья Жук.

По ее словам, все те, кто присутствовал в Беларуси давно и по-крупному, кто наработал производственные мощности, никуда не уходят, и даже, наоборот, продолжают инвестировать.

Кроме этого, наблюдается интерес со стороны тех инвесторов, кто столкнулся со сложностями в Украине и России, а учитывая серьезную конкуренцию в европейских странах, они ищут новые рынки и готовы прийти в Беларусь.

«Что же касается Декрета №8, не могу сказать, что иностранные компании верят в Беларусь как в какой-то криптохаб. Часто слышу от них: что такого мы можем сделать в Беларуси, чего не сможем сделать в той же Эстонии или Швейцарии?», – отметила юрист.

Что останавливает инвесторов?

Говоря о привлекательности Беларуси для инвесторов, экспертами отмечается, что, с одной стороны, инвесторы довольны тем, что в Беларуси невысокая конкуренция, и даже есть ниши, где вообще нет ключевых игроков. А с другой стороны, по словам Дарьи Жук, это часто подразумевает, что именно там государство имеет свои активы или интересы, что означает конкуренцию с самим государством, а это уже создает определенные проблемы.

То же самое происходит и с белорусским законодательством, полагает Дарья Жук. Вроде, оно все время меняется и постоянно либерализуется, и это, конечно, плюс. А в тоже самое время постоянные изменения в законодательстве явно не способствуют притоку инвестиций.

«Ведь инвестор мог рассчитывать через какое-то время на определенную доходность, он все просчитал, взял кредит в банке. А потом раз и все поменялось, и то, что он напрогнозировал, может не сложиться», – сказала она.

Отпугивает, по мнению юриста, инвесторов и определенная краткосрочность экономических прогнозов в стране, отсутствие точной достоверной информации по позиции ключевых регуляторов, планам правительства, по вопросам, какой будет курс и т.д.

При этом, уверена Дарья Жук, сказать, что в Беларуси все безнадежно – будет неправильно. Есть и интерес, особенно в случаях, когда появляются кредиты и программы под регионы или отдельные отрасли экономики.

«Я думаю, мы на пороге крупных проектов, но опять лишь в том случае, если будет политическая воля. Вот, например, до сих пор в Администрации президента лежит проект указа по трассе М10.Ведь о планах реконструкции данной трассы с привлечением частных инвестиций в рамках государственно-частного партнерства известно очень давно. Даже собран пул готовых участвовать. И мне каждый раз стыдно отвечать этим компаниям, что до сих пор нет никакой информации по проекту», – отметила эксперт.

 
 
Ссылка на источник 77
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зарубежных инвесторов отпугивает от Беларуси краткосрочность экономических прогнозов, отсутствие точной достоверной информации по позиции ключевых...
 
Новости дня
Новости разные
 
Говорят, что на здоровье нельзя экономить… Но мы знаем, как получить скидку!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.05.2018
Mir24.TV Belarus
Двинская правда (Верхнедвинск)
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика